投資台中9000萬！烏日2大隱形冠軍用地獲准 合法化邁向52案

台中市政府推動特定工廠合法化，經發局今宣布，烏日區寶達精業、吉律工業近期用地計畫獲核定，成為台中特定工廠用地計畫第51、52案；兩家公司分別深耕專業扭力工具及醫療器材製造，合計規畫投入近9000萬元，不僅展現對台中的投資信心，也為地方產業升級注入強心針。

經發局表示，台中擁有深厚製造業基礎，隨著AI、高效能運算（HPC）、半導體先進製程及智慧製造等快速發展，帶動機械設備、金屬製品、精密加工及零組件等相關產業升級需求。其中烏日區製造業聚落密集，共有892家納管工廠，是市府積極輔導特定工廠改善及土地合法化的重要地區。

經發局說明，寶達精業2000年成立，產品涵蓋扭力扳手、扭力起子及倍力器等，長期供應全球知名工具品牌及大型通路，去年營收約7.5億元，2013年更通過TAF認證成立扭力實驗室；此次用地合法化後，預估營收可成長至約8.6億元、增加35個就業機會。

吉律工業1992年成立，產品包括電動代步車、輪椅、助行器及可調整式病床等，並取得ISO 9001及ISO 13485認證。近年跨足智慧高齡輔具，研發「智慧輔助起身馬桶座」整合電動起身、久坐提醒及自動沖水等功能，今年獲選高齡健康產業博覽會「十大高齡友善科技、產品與服務」。

經發局說明，這2家公司長期深耕製造專業，持續投入研發、品質管理及生產環境改善，如今用地計畫獲核定，企業邁向土地合法化的重要里程碑，也為後續投資、產能擴充及產品創新奠定更穩定的發展基礎，展現台中在地製造業朝精密化、專業化及高附加價值轉型的產業韌性。

經發局強調，市府推動特定工廠合法化，秉持「積極輔導、依法行政」原則，提供法規諮詢及跨機關協調，讓業者安心投資、穩健發展，持續為台中產業及地方就業注入動能。