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開學季採買需求升溫！量販通路文具、收納與生活備品同步受惠

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

暑假進入尾聲，開學倒數帶動家庭採購需求升溫，量販通路除傳統文具用品外，收納、服飾、食品及日常消耗品也同步受惠。近期好市多（Costco）賣場可見家長與學生提前準備開學用品，採購範圍從立可帶、桌面收納盒、收納櫃，延伸至保鮮盒、水壺、衛生紙及運動服飾等，顯示開學商機已從單一文具採購，逐步轉向「生活備品一次購足」的消費型態。

從會員近期分享的採購內容觀察，開學前消費需求主要集中在文具、收納與日常消耗品三大類。其中，多入裝文具具備平均單價較低、可長期備用等特性，對家中有多名學童的家庭，或需要一次準備整學期用品的學生族群具有吸引力；桌面收納盒及收納櫃則因兼具整理課本、文具及房間空間管理功能，成為開學前另一項熱門採購品項。

開學採購範圍也明顯從課業用品向生活用品延伸。保鮮盒、水壺、衛生紙等商品，因屬學生上學、住宿或家庭日常高頻使用品項，往往在開學前一併補貨。尤其量販通路以多入、大包裝為主要商品特色，可滿足家庭一次備貨需求，也適合大專住宿生與室友共同分裝使用，進一步提高單次採購金額。

服飾同樣成為開學季延伸商機。國小學童日常活動量大，運動衣、運動褲等基本服飾耗損速度較快，因此家長在開學前往往同步添購替換衣物。書籍、文具及學生用品也具有連帶採購效應，使開學檔期不只帶動單一品類，而是擴大至學生生活所需的多項商品。值得注意的是，大專住宿生也是量販通路開學季的重要消費族群。

從近期市場採購情況來看，消費者對開學用品的定義已逐漸擴大，除課業使用的文具之外，收納用品、食品、服飾、衛生用品，甚至備用眼鏡等，也開始被納入開學前採購清單。對家庭而言，開學前採購已不只是準備上課用品，而是提前補足未來一至數月的生活需求，帶動量販賣場「一站式購足」優勢更加明顯。

以零售市場季節性消費來看，暑假尾聲通常是文具及學生用品的重要銷售檔期，隨著開學時間逼近，相關採購需求將逐步集中。雖然開學季整體消費規模未必如年節、中元等大型檔期集中，但涵蓋文具、生活用品、服飾、食品與收納等多元品類，客單價與連帶購買效應不容忽視，也成為量販通路銜接暑期與秋季消費市場的重要商機。

收納 衛生紙 Costco

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