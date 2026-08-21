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風向真變了？北市房價連5月上漲 大樓創新高、公寓也漲

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

北市地政局公布最新房價統計，今年5月北市平均成交價每坪65.8萬元，從今年一月以來，已經連續5個月上漲。大樓均價來到一坪83.3萬，則創下歷史新高。

另外，自去年以來一路走跌的公寓，今年2月以後止跌回升，5月均價一坪49萬，連續三個月上漲。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市的腹地有限，供給相對稀缺，加上地狹人稠，且各項建設的完善程度都是全台首屈一指，因此房市基本盤較穩固，價格支撐力道也相對扎實。

更關鍵的是，房市景氣歷經一年多盤整後，今年3月央行信用管制微幅鬆綁後，市場氣氛有所緩和，有助於換屋族進場，同時股市維持高檔，財富效應也帶動中大坪數物件的交易。

此外，青年族群鎖定總價落在青安門檻以內的低總價公寓，部分具重建價值的蛋黃區公寓交易量也略有上升，使台北市上半年各類產品的價格表現都緩步上升。

陳定中指出，台北市公寓價格止跌回升，與交易物件分布也有關聯。4月北市公寓交易有約2成集中在相對低價的文山區，使均價拉低；但5月文山區交易量較上月減少約4成，同時中山、大安、中正等蛋黃區，則較4月量增1倍以上，在交易占比呈現「蛋白區下滑、蛋黃區提高」的情況下，公寓均價也因而走揚。

北市大樓住宅價格指數。資料來源／北市地政局
北市大樓住宅價格指數。資料來源／北市地政局

公寓 北市 大樓

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