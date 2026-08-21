國際級場館鍍金房市 台中三大「運動奢華聚落」出列

健康意識抬頭，運動風氣席捲全台。根據教育部體育署最新統計，台中市整體運動人口率維持在八成以上的高水準；另據台中市主計處市政統計，全市國民運動中心單季總使用人次均穩定突破百萬人次，顯示運動休閒已成為市民生活的剛性需求。

觀察台中高端房市發展，大型運動設施的規模與層次，已成為定錨高端聚落的新指標，並在台中市內形塑出三大「運動奢華生活圈」，包括有洲際棒球場、巨蛋及北屯國民暨兒童運動中心進駐的「14期生活圈」；有超巨蛋及中央公園進駐的「水湳中央公園特區」；有台中國際足球園區進駐的「單元五重劃區」。

其中，耗資9億元打造、擁有中部唯一國際級冰刀滑冰場的「北屯國民暨兒童運動中心」，日前試營運首周即湧入逾2萬人，再次驗證區域強勁的運動休閒剛需；高資產族群對居住環境的期待，也已從單純「住得舒適」，延伸至對「健康資產」與「頂級休閒運動場域」的近便性。

住商企劃研究室執行總監徐佳馨分析，新建案將健身房列為標準配備已是基本，但國際級運動場館因具備多樣化設施與國際賽事規格，更能帶來龐大人潮、商圈與高端人口匯聚效應。

14期是唯一集結洲際棒球場、台中巨蛋、極限運動場、北屯國民暨兒童運動中心四合一國際級運動軸線的重劃區。「洲際段」則正處於運動軸線的地理中心點，加上新開募的漢神洲際百貨點綴商業機能，成為北屯商業與娛樂的核心生活圈。

看準區域機能陸續兌現，各大指標開發商早已重金押寶。其中最能與運動聚落氛圍共鳴的當屬位於40米洲際路園道的預售指標案「舜元悟野」，結合籃足球、羽球與室內高爾夫，推出全台首座「三球野奢宅」。

全案運用千坪基地打造超過350坪專屬動能場域，更透過「獨立會館」與「空間分流」的細膩規劃，完美切中高壓工作下的科技菁英對健康、紓壓與極致隱私的生活追求，已購客群中不乏台積電、大立光等頂尖科技企業的工程師與高階主管，備受市場高度矚目。

值得一提的是，從「獨立森林」、「舜元知了」、「舜元知茵」到「舜元境朗」，舜元建設在14期周邊生活圈已布局多案，顯現深耕區域的堅定決心。後續還有位於美國馬禮遜學校前方的「崇德段」案，持續深耕北屯高端住宅市場。

洲際段還有包括達麗、大陸、亞昕等開發商持續加碼；宏璟與鼎固-KY合作、總銷達120億元的聯開案，採「先建後售」模式，將成為區內規模最大的新案。

已進場預售部分，導入泳池酒店宅概念的「遠雄丰尚」吸引不少北部置產族群關注，近幾筆交易皆穩站7字頭；主打靜巷一街宅的「惠宇和慕」，今年則出現3,893萬元成交的紀錄，創下該社區今年最高總價交易。

水湳除了中央公園大型綠地外，由台灣人壽獲選最優申請人的「超巨蛋」BOT案，預計投入600億元，將打造國際級複合式場館。

區域以豪宅產品為主，指標案「雙橡園4117」有多達293筆總價突破4,000萬元的交易紀錄，購買消費者大多選擇百坪規劃，甚至多組客戶一次購買246坪，指標地位屹立不搖。

此外，文商段首排的「豐邑Park One」，集結台日德三大國際設計團隊並取得五大綠建築認證，成為中台灣首個突破百萬單價的個案，均總價高達5,525萬元；而主打小坪數的「泰御 Sky Island」，近期最高單價亦達95.1萬元，刷新今年區域新高價。

南屯單元五因緊鄰全台房市熱區高鐵特區，加上建設題材，成為另一個崛起中的運動奢華聚落。

區內有全台首座符合 FIFA 國際標準的「台中市足球運動休閒園區」完工在即，吸引精銳、惠宇、大城、南悅、豐謙等十多家知名建商搶進插旗，推案價格實力已直指7字頭。

近期推案如「豐謙植得」、「佳茂容馥」皆以3房以上的換屋產品為主；線上指標案「精銳LEAD」目前最高成交單價已來到74.19萬元，一年成交均價亦有68.1萬元的水準，展現大型運動設施對區域房市顯著的鍍金效果。

台中市三大「運動奢華聚落」一覽表。資料來源：市調、業者提供

北屯國民暨兒童運動中心試營運首週即湧入逾2萬人，再次驗證區域強勁的運動休閒剛需。記者宋健生／攝影

水湳中央公園規劃完善的健走與慢跑動線，及「飛行美樂地」共融運動遊憩區。記者宋健生／攝影