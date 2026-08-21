快訊

Google旗艦級筆電傳9月登場！合作華碩推Googlebook 規格定價外洩不便宜

中職／李珠珢8月「罕見0應援」 9月總共8場有5場在大巨蛋

韓國瑜2度握手破冰！被問飆罵事件 傅崐萁回2字

聽新聞
0:00 / 0:00

突破房市冷風 今年新屋十大房價新高區、這區驚見翻倍漲

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據《591新建案》最新統計，2026年新建案成交價創新高的生活圈，打破過往由重劃區領漲的現象，今年十大創高價區域全數由成熟生活圈包辦，其中台北市吳興街生活圈以「翻倍」的年漲幅奪冠。《591新建案》提供
根據《591新建案》最新統計，2026年新建案成交價創新高的生活圈，打破過往由重劃區領漲的現象，今年十大創高價區域全數由成熟生活圈包辦，其中台北市吳興街生活圈以「翻倍」的年漲幅奪冠。《591新建案》提供

近一年房市交易量能明顯放緩，但在房價表現上，部分區域卻逆勢寫下新高紀錄。根據《591新建案》最新統計，2026年新建案成交價創新高的生活圈，打破過往由重劃區領漲的現象，今年十大創高價區域全數由成熟生活圈包辦。

以區域來看，雙北市居多，其次為台中，高雄僅剩一區，台南則滅頂，台北市吳興街生活圈以年漲幅「翻倍」奪冠。

《591新建案》分析，在房市轉冷之際，資金與買盤明顯回歸生活機能完善的市區，憑藉「機能成熟、新案稀缺、剛需強勁」三大優勢，區域只要有新案釋出即能吸引買方追捧，促成房價寫下歷史新高，成為此波房市冷風中最具支撐力道的避風港。

根據《591新建案》統計，今年新建案平均每坪成交價漲幅前十名生活圈中，台北市吳興街生活圈以「翻倍」的年漲幅奪冠，主因在於該區去年房價基期偏低，今年又在豪宅預售案加持下，一舉衝破200萬大關。

新北市樹林車站生活圈漲幅逾3成居次，受惠推案量少與捷運、新北大巨蛋等建設議題加持，新建案順利站上6字頭。

台北市奇岩生活圈漲幅同樣突破3成，主要受惠北士科外溢效應帶動周邊補漲，均價直逼百萬大關。此外，北部其他成熟區域表現同樣亮眼，包含新北紅樹林生活圈、蘆洲南側生活圈以及北市內湖第四期重劃區等，近一年房價有1成以上的漲幅。

中部方面，像是中科生活圈在科技業買盤與豪宅建商插旗加持下，每坪成交均價已「坐6望7」。中國醫生活圈與松竹生活圈近一年也皆有1成以上漲幅，兩區同享崇德商圈機能，其中前者憑藉高收入醫護買盤，房價率先站上6字頭；連帶不少購屋族外溢至松竹生活圈，進而帶動該區房價跟進補漲。

高雄文山特區新建案房價則上看5字頭，區域具備成熟商圈與捷運黃線利多，加上鳳山、三民在地自住客支撐，房價漲幅同樣突破1成。

《591新建案》指出，十大創高價生活圈多位於生活機能完整的區域，但受限於土地開發飽和，長期面臨新建案供給稀少的狀態。一旦有建商推案，在剛性自住買盤強勁之下，極易形成價格拉抬效應，進而帶動整體區域的成交價。

反觀過去幾年買氣熱絡的新興重劃區，在市場觀望氣氛濃厚下，普遍面臨供給過剩與盤整去化的賣壓，價格漲幅明顯受到壓制，表現不如生活機能成熟的商圈。

房市 房價 雙北

延伸閱讀

台股上演「冰火五重天」資金避險轉進房市！崇德商圈房價穩站7字頭

台中租金補貼熱區出爐！大學城、科技城撐起租屋需求帶動西屯奪冠

租金補貼台中人受惠最大！件數全台第一、房仲曝原因

單價、總價雙創區域近十年新高 「文心天母」洗榜士林豪宅預售實登紀錄

相關新聞

惡房客賴著不走 房東換鎖、斷水電恐觸法？ 律師曝合法趕人3步驟

租屋市場紛爭屢見不鮮，從惡意欠租的「租霸」到修繕責任劃分，常讓房東與房客各執一詞。許多房東在面臨房客積欠租且拒搬遷時，採取換鎖、斷水、斷電等手段，卻反遭提告「強制罪」。宸星法律事務所所長施宇宸律師指出，隨實務見解演變與《租賃專法》修法草案推進，房東與房客都應釐清法律權利邊界，透過合法管道保障自身權益。

台金聯參與公辦都更首傳捷報 獲「文山靜」最優申請人 估投入7.54億元

台灣金聯資產管理公司配合政府都市更新政策，積極投入公辦都更業務，20日獲選由新北市住宅及都市更新中心擔任實施者之「臺北市文山區興隆段三小段31-11地號等11筆土地公辦都市更新案（文山靜）」出資人公開評選最優申請人。

台灣風訓公司再獲 GWO 雙項提名 蟬聯亞太最佳培訓團隊、最佳講師

台灣港務公司轉投資事業台灣風能訓練公司（台灣風訓公司）今年再度入圍全球風能組織（GWO）Training and Safety Awards兩項大獎，包括「亞太區年度最佳培訓團隊」及「年度最佳講師」，持續獲國際肯定，展現台灣在離岸風電人才培訓領域的實力。

台灣金聯公辦都更首案　斥資7.54億估122年完工

台灣金聯今天宣布得標首個公辦都更案，將投入新台幣7.54億元，於台北市文山區興建地上14層、地下2層集合住宅，預計最快於...

台股今年盈餘成長率由42%上修至50% 凱基投顧估調高未來兩年盈餘預估

隨著全球AI投資持續擴大，台股企業獲利表現明顯優於市場預期。凱基投顧表示，受惠於AI伺服器、先進製程及記憶體需求強勁，加上2026年第2季上市公司獲利大幅成長，不僅帶動今年盈餘展望上修，也進一步提高市場對2027年成長動能的信心。隨著AI發展逐步由基礎建設建置走向應用落地與商業化階段，企業獲利成長動能正從AI供應鏈擴散至更多產業，支撐整體市場基本面持續改善。

投資台中9000萬！烏日2大隱形冠軍用地獲准 合法化邁向52案

台中市政府推動特定工廠合法化，經發局今宣布，烏日區寶達精業、吉律工業近期用地計畫獲核定，成為台中特定工廠用地計畫第51、52案；兩家公司分別深耕專業扭力工具及醫療器材製造，合計規畫投入近9000萬元，不僅展現對台中的投資信心，也為地方產業升級注入強心針。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。