突破房市冷風 今年新屋十大房價新高區、這區驚見翻倍漲

近一年房市交易量能明顯放緩，但在房價表現上，部分區域卻逆勢寫下新高紀錄。根據《591新建案》最新統計，2026年新建案成交價創新高的生活圈，打破過往由重劃區領漲的現象，今年十大創高價區域全數由成熟生活圈包辦。

以區域來看，雙北市居多，其次為台中，高雄僅剩一區，台南則滅頂，台北市吳興街生活圈以年漲幅「翻倍」奪冠。

《591新建案》分析，在房市轉冷之際，資金與買盤明顯回歸生活機能完善的市區，憑藉「機能成熟、新案稀缺、剛需強勁」三大優勢，區域只要有新案釋出即能吸引買方追捧，促成房價寫下歷史新高，成為此波房市冷風中最具支撐力道的避風港。

根據《591新建案》統計，今年新建案平均每坪成交價漲幅前十名生活圈中，台北市吳興街生活圈以「翻倍」的年漲幅奪冠，主因在於該區去年房價基期偏低，今年又在豪宅預售案加持下，一舉衝破200萬大關。

新北市樹林車站生活圈漲幅逾3成居次，受惠推案量少與捷運、新北大巨蛋等建設議題加持，新建案順利站上6字頭。

台北市奇岩生活圈漲幅同樣突破3成，主要受惠北士科外溢效應帶動周邊補漲，均價直逼百萬大關。此外，北部其他成熟區域表現同樣亮眼，包含新北紅樹林生活圈、蘆洲南側生活圈以及北市內湖第四期重劃區等，近一年房價有1成以上的漲幅。

中部方面，像是中科生活圈在科技業買盤與豪宅建商插旗加持下，每坪成交均價已「坐6望7」。中國醫生活圈與松竹生活圈近一年也皆有1成以上漲幅，兩區同享崇德商圈機能，其中前者憑藉高收入醫護買盤，房價率先站上6字頭；連帶不少購屋族外溢至松竹生活圈，進而帶動該區房價跟進補漲。

高雄文山特區新建案房價則上看5字頭，區域具備成熟商圈與捷運黃線利多，加上鳳山、三民在地自住客支撐，房價漲幅同樣突破1成。

《591新建案》指出，十大創高價生活圈多位於生活機能完整的區域，但受限於土地開發飽和，長期面臨新建案供給稀少的狀態。一旦有建商推案，在剛性自住買盤強勁之下，極易形成價格拉抬效應，進而帶動整體區域的成交價。

反觀過去幾年買氣熱絡的新興重劃區，在市場觀望氣氛濃厚下，普遍面臨供給過剩與盤整去化的賣壓，價格漲幅明顯受到壓制，表現不如生活機能成熟的商圈。