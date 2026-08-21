富喬下半年高階產品比重將持續上升 開拓載板材料

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）持續優化產品組合，應對AI帶動高階電子級玻纖布需求⼤幅成⻑，積極調整與擴充高階產能有助營運，下半年高階產品比重將持續上升。

談到市場動態，富喬董座張元賓之前於股東會受訪提到，近期M6等級應用在低軌衛星的E級玻纖布因供不應求，出貨量增加且產品價格也因應市場發展而調升。他說，隨著新世代AI伺服器與高速交換器規格升級，加速推升PCB上游材料升級和需求，下半年次世代LowDK2（高頻高速低耗損材料）產品出貨比重將持續上升，其Low DK2的高附加價值，將進一步優化產品組合，並推升整體營收與獲利。

此外，應用於載板的Low CTE產品，客戶需求強烈。富喬指出，目前該公司生產學習曲線仍在進行優化，以期待未來提高市場滲透率。針對M9等級的石英布材料，富喬也已研製成功，配合客戶未來「China +1」需求，將進行相關認證程序。

富喬財報顯示，第2季稅後純益8.43億元創新⾼，單季每股稅後純益EPS 1.45元，累計上半年EPS達2.24元，已賺贏去年全年。