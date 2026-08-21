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從「買得起」到「住得好」三重「悅田吾澍」用長住思維定義小宅新標準

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
悅田建設於三重台北橋生活圈推出「悅田吾澍」，規劃17至29坪都會宅，回應雙北通勤族與小家庭需求。（圖：信義房屋提供）
悅田建設於三重台北橋生活圈推出「悅田吾澍」，規劃17至29坪都會宅，回應雙北通勤族與小家庭需求。（圖：信義房屋提供）

雙北房價高漲，「悅田吾澍」座落三重台北橋生活圈，主打17至29坪都會宅，7字頭起價，結合PUDA防水衛浴與一戶一智能包裹櫃，鎖定首購與通勤族的長住需求。

悅田建設總經理柯懿珊表示，住宅的價值不只在交屋當下，更在入住多年後，是否依然便利、安心且容易維護。因此，本案從浴室防水、包裹收取與空間收納等需求出發，將長住思維提前納入規劃。

浴室是住宅使用頻率高、也牽涉長期維護的空間。本案導入卜大PUDA整體衛浴系統，以預製防水獨立結構、一體成型防水底盤與標準化工法，降低施工誤差與滲漏風險，並提供10年防漏水保固。

隨著網購成為都會生活日常，特別規劃一戶一專屬信箱智能櫃，結合雲端通知與QR Code領取機制，住戶可24小時自主取件。相較共用包裹櫃，一戶一櫃更具專屬性與私密性，也讓信件、包裹與生活物件妥善收納，提升小宅空間使用效率。

「悅田吾澍」所在的台北橋生活圈機能成熟，鄰近捷運台北橋站，開車可經台北橋、忠孝橋快速進入台北市；同時面向開元公園，部分戶別可享公園、水岸與未來雙子星天際線視野。相較一橋之隔的大橋頭生活圈，新案行情早已進入百萬單價帶；「悅田吾澍」公開價格約77至88萬／坪，對預算有限、仍希望兼顧交通、景觀與生活品質的購屋族，具備相對優勢的入手條件。

雙北房價持續墊高，總價可控的小宅產品，成為首購、通勤族與小家庭的重要選擇。信義代銷觀察，近年買方選擇小宅，已不只著眼坪數與總價，更關注入住後是否舒適、好維護、有效率；當小宅市場從「買得起」走向「住得好」，住宅競爭力也從價格條件，延伸至居住品質、生活機能與長期價值。

信義代銷指出，高房價時代，小宅競爭已從坪數與價格，轉向居住品質與長期價值，「悅田吾澍」結合PUDA整體衛浴、一戶一專屬智能櫃、台北橋生活圈與具吸引力的價格帶，確實是目前市場上相對難得，兼顧預算條件、生活機能與長住品質的住宅選擇。

小宅 三重 通勤族

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