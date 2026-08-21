沒賣掉房子，卻賣出信任！信義房屋曾彥承老屋影片吸230萬觀看

「終於不是跳舞搞笑」－信義房屋東門店專員曾彥承一支老屋短影音吸引230萬觀看，雖未直接成交，卻讓更多屋主主動委託他賣房。

這支影片的高流量並未直接轉化為成交。影片中的主角是一間屋齡超過50年的磚造老屋，保留天井、採光與老建材等特色，吸引許多民眾關注。然而由於銀行多以土地價值作為估價基礎，總價雖僅約1400多萬元，買方仍須準備約600萬至700萬元頭期款，讓不少喜歡老屋的民眾卻步。

「很多客戶看完影片後主動約看，也有不少屋主看到影片後來詢問能不能幫忙賣房子。」曾彥承說，影片雖然沒有立即賣掉房子，但確實帶來許多額外收穫，也讓他看見影像內容累積信任的效果。

曾彥承表示，拍攝這支影片的初衷並非追求流量，而是希望透過不同於一般房仲的呈現方式，讓更多人認識房子的特色。他觀察到近年短影音已成為房仲開發客源的重要管道，因此一年多前便開始嘗試拍攝房產內容，希望透過網路曝光接觸潛在買方與屋主。

與許多強調節奏感、話題性或搞笑元素的房產短影音不同，曾彥承選擇讓鏡頭成為主角。影片裡沒有大量口播介紹，也沒有刻意安排戲劇化橋段，而是透過畫面帶領觀眾緩慢穿梭於空間之中，感受老屋獨有的光影與氛圍。

他表示，每間房子適合的呈現方式都不同。先前拍攝空屋時，會利用廣角鏡頭呈現空間尺度；這次的老屋則更重視細節與生活感，因此希望透過影像傳達天井、燈光與歲月痕跡所營造出的氛圍。

為了拍出理想畫面，他連續三天在傍晚回到同一間房子拍攝，只為等待夕陽斜射進屋內的短短數十分鐘。太陽下山後光線改變，他便收起設備，隔天再前往補拍。

除了畫面之外，音樂也讓他花費不少時間。曾彥承回憶，第二支影片完成後，始終找不到符合畫面情緒的配樂，從晚上七點一路搜尋到隔天清晨仍沒有結果。最後索性研究生成式AI工具，自行創作歌曲，才找到最符合影片氛圍的旋律。影片發布後，甚至有不少網友留言詢問歌曲出處。

網友的反應也讓他印象深刻。許多人認為過去常見的房產影片形式相對雷同，而這支影片以較安靜的敘事節奏呈現空間特色，帶來不同觀看體驗。有網友留言表示「終於不是跳舞」、「終於有質感的房屋介紹影片」，也有人說即使近期沒有購屋需求，仍願意把影片完整看完。

這份對細節的講究，也延續至日常服務中。曾彥承表示，只要時間允許，帶看前都會主動整理屋主售屋原因、社區資訊以及房屋特色等資料提供客戶參考；若發現客戶對物件有興趣，也會額外錄製完整室內影片，方便對方返家後與家人討論。

「只要能幫客戶減少疑慮，多做一些準備都值得。」曾彥承表示，自己認同信義房屋「先義後利」的理念，希望協助買賣雙方順利完成交易。對他而言，無論是一份完整資料、一支房屋影片，或一次細心的帶看過程，目的都是讓客戶能在掌握充分資訊後安心做出決定。