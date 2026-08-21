台股上演「冰火五重天」資金避險轉進房市！崇德商圈房價穩站7字頭

近期台股震盪，面對金融市場波動，也讓投資人開始重新檢視資產配置。相較之下，台中預售屋均價雖在房市盤整下小幅修正，但今年仍較113年上漲約10.5%，顯示不動產仍是抗跌保值的穩健選擇。

其中，台中崇德商圈在穩定人口與成熟生活機能支撐下，展現核心地段優勢，近年持續吸引品牌建商卡位，包括冠德、誠邑築、及國泰等建商布局，成為買盤分化下的市場焦點。

根據內政部實價登錄資料，台中市預售屋平均成交單價由113年的每坪49.63萬元，攀升至114年的55.52萬元，115年雖小幅回落至54.85萬元，年減約1.2%，但仍較113年上漲10.5%，可看出相較於股市大幅震盪，房地產價格波動相對有限，整體房價仍維持一定支撐。

而北台中崇德商圈所在的北屯區，今年第1季設籍人口約31.8萬人，躋身全台人口最多行政區前十名，年增率達2.1%、居全國之冠，成為台中最具成長動能的都會生活圈之一。

隨著北屯區建設利多持續堆疊，也帶動崇德商圈住宅需求升溫。尤其又以冠德建設在崇德商圈推出「崇德綻」最受市場高度關注，規劃39至59坪、3至4房格局，另有最大可達118坪的合併戶產品，鎖定換屋與高端自住客層。

該案導入ESG與黃金級綠建築規劃，並透過複層露台、宜居陽台與垂直綠意設計，回應市場對居住品質與永續住宅的需求，根據實價登錄資料顯示，目前平均成交單價為每坪72.57萬元。

在營造品質上，冠德建設結合旗下根基營造的工程經驗，導入BIM系統、AI智慧監控與科技防災管理，強化建築安全與品質控管，加上該案採先建後售模式，購屋者可實際感受格局、採光、景觀與公設配置，大幅降低預售屋不確定性。

對重視居住安全與品質細節高資產買盤而言，具備更高吸引力，也讓「看得到、驗得到」成為現階段購屋決策中的重要產品優勢。

誠邑築建設攜手荷蘭建築事務所MVRDV，於崇德商圈推出「嶼76 The Island」，全案共76戶，規劃37至46坪、2至3房產品，目前平均成交單價達每坪75.68萬元，最高成交單價更站上81.38萬元，也反映在品牌建商與特色產品帶動下，崇德商圈房價已穩居7字頭，指標個案更進一步叩關8字頭。

國泰建設也在河北路二段、北平路三段口布局「國泰東峰段新案」，基地面積約567坪，預計規劃146戶，興建地上25層、地下5層住宅大樓，產品坪數落在37至46坪，隨著品牌建商陸續進場，也將進一步推升周邊市場關注度，為區域房市增添新一波話題。

台灣房屋信實崇德店長明而康表示，今年上半年台中高價住宅市場仍維持一定交易動能，億元級豪宅成交案例持續出現，顯示高資產族群並未因房市盤整而全面退場。

相較於短期波動較大的金融商品，高資產買方在資產配置上，仍較青睞不動產的保值能力，也使位於成熟商圈、具品牌建商加持的核心產品，在市場震盪下更具價格支撐。

近三年台中預售屋成交均價一覽。資料來源：內政部實價登錄