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新光三越秋冬時尚大玩CGI 三大趨勢一次看

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
今年新光三越首度以CGI（電腦合成影像）數位創作手法打造主視覺照片和秋冬主題影片。新光三越／提供
今年新光三越首度以CGI（電腦合成影像）數位創作手法打造主視覺照片和秋冬主題影片。新光三越／提供

今年秋冬，新光三越呼應時下虛實交錯的生活氛圍，將大自然想像轉化為時尚語言，由新銳模特兒穿著秋冬新品，穿梭於礦石、岩石、蘑菇等自然元素間，打造介於現實與幻境的「曠野秋序」。今年更首度以CGI（電腦合成影像）打造主視覺與秋冬主題影片，邀請曾獲國際影展提名與獎項的新銳導演Han－Soul半獸執導，結合真人影像、光影及動畫技術，以台北信義新天地A9戶外L型電視牆打造「夢境櫥窗」，讓靜態櫥窗隨夜幕降臨逐一甦醒，在真實與虛擬間切換，呈現百貨入夜後的虛實奇幻秀。

回到實際時尚趨勢，新光三越從國際時裝週、品牌新品及消費市場觀察秋冬脈動，歸納「輪廓、印花、色彩」三大關鍵字。「廓形外套」強勢回歸，寬肩夾克、收腰版型、綁帶大衣及放大翻領等設計重新登場，以立體剪裁重塑身形比例；「格紋印花」則透過毛呢、異材質布料及薄紗等重新演繹，呈現復古與鬆弛感；「權力洋紅」則在雲朵白、無花果紫、柏林藍、雪松綠等秋冬色調中形成鮮明對比，以高飽和色彩增添造型存在感。

此外，「長柄包」也是今年秋冬重要配件趨勢，國際精品及日韓新世代品牌紛紛拉長肩帶比例，讓包身自然落於腰際，營造修長、率性的造型。新光三越集結SAMO ONDOH、MARDI MERCREDI、NOMANUAL等人氣品牌，從包袋、配件到服飾穿搭，將伸展台元素轉化為更貼近日常的潮流選擇。

為讓消費者接軌國際時尚潮流，新光三越持續擴大全台商品陣容，從美妝香氛、輕奢包款、明星IP到美食餐飲，引進市場最新話題，包括日本植萃香氛護髮品牌LOA快閃店、MISS DIOR愛戀花園快閃店、RIMOWA新櫃、義大利輕奢包袋品牌ANTEPRIMA，以及BABYMONSTER快閃店、新世紀福音戰士展、ALLURE.R與牡蠣寶寶聯名快閃店等，並持續拓展餐飲布局，讓消費者不出國也能同步掌握國際潮流與生活新鮮事。

新光三越 模特兒 台北

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