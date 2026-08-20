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台中餐飲市場突破1,200億元 國際主廚、精品餐酒搶攻高端體驗商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「番紅花馬賽魚湯」以海鮮鮮味與番紅花香氣呈現南法風味。業者提供
「番紅花馬賽魚湯」以海鮮鮮味與番紅花香氣呈現南法風味。業者提供

近年台股走強所帶動的財富效果，持續支撐民間消費動能；另一方面，台中餐飲市場規模也同步擴大，2025年餐飲業銷售額高達1,233億元，較三年前成長近32%。隨消費市場持續成長，高端餐飲的競爭也從食材、空間與服務，進一步延伸至國際主廚客座、精品餐酒搭配及限定餐飲體驗。

目前已知，9月有國際餐飲資源進入台中。新加坡法國餐廳Les Ducs主廚Louis Pacquelin將來台展開北、中、南三地合作，首站9月8日落腳「Le Jardin夏登法式鐵板燒」，與行政主廚莊濟澤共同舉辦Four Hands餐會。

Les Ducs主廚今年入選《MICHELIN Guide Singapore 2026》，他以傳統法國料理見長，《MICHELIN Guide》特別提及其馬賽魚湯、鵝肝肉派及黑胡椒醬澳洲牛菲力等代表料理。

此次餐會，由曾歷練Alain Ducasse餐飲體系的Louis Pacquelin與莊濟澤共同呈現七道限定餐序，其中包括番紅花馬賽魚湯、澳洲和牛菲力佐Les Ducs黑胡椒肉汁等料理，並由法籍侍酒師Yohan Morel策劃五款餐酒搭配。

作為此次台中首站合作餐廳，夏登自2025年9月開幕以來，近一年訂席率維持約98%，單月營收站上360萬元，全年營收預估接近4,500萬元；以全店24席計算，平均每席年產值近190萬元，也反映台中高端餐飲市場對少席次、完整體驗型餐飲的消費支撐力。

高端消費需求也進一步延伸至企業餐敘。夏登創辦人林國威指出，夏登開幕近一年，已完成包場訂單突破百場，目前至年底前另有近20筆洽詢，以醫療、理財等企業需求為主，涵蓋商務餐敘、研討交流及重要客戶接待。

少席次獨立場域兼具隱私與完整餐飲服務，也讓企業包場，成為高端餐飲市場另一項值得觀察的消費場景。

林國威說，消費需求已不再侷限於日常聚餐，企業私宴、主題餐酒會與國際主廚合作等形式逐漸增加。今年7月夏登推出法國國慶餐酒會後，9月再引進新加坡主廚客座，透過料理、酒飲與國際品牌資源，持續增加限定餐飲內容。

從台中餐飲市場規模持續擴大，到國際主廚與精品餐酒資源陸續進入，高端餐飲競爭正逐步從硬體與食材，走向更完整的內容與體驗整合。9月8日Four Hands餐會分午、晚兩場，共40席，限定席次開放訂位。

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澳洲和牛菲力・Les Ducs黑胡椒肉汁，以濃郁黑胡椒肉汁襯托和牛風味。業者提供
澳洲和牛菲力・Les Ducs黑胡椒肉汁，以濃郁黑胡椒肉汁襯托和牛風味。業者提供

雙主廚聯手！新加坡Les Ducs主廚Louis Pacquelin(左)與夏登行政主廚莊濟澤。業者提供
雙主廚聯手！新加坡Les Ducs主廚Louis Pacquelin(左)與夏登行政主廚莊濟澤。業者提供

台中 高端 餐飲

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