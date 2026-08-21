政院撥補台電 今年最多1,200億

今年度中央政府總預算三讀後，各部會正盤點追加預算。經濟部長龔明鑫昨（20）日表示，中油、台電吸收中東戰事相關成本，為使物價穩定，經濟部正爭取撥補預算。

外界關注撥補額度，並推估台電至今年底發電成本增1,200億元，龔明鑫直言，「（撥補台電）應該不會超過那個數字。」

龔明鑫昨日在主持部務會議前受訪，媒體關注撥補台電額度，他回應，現因中東戰事呈現僵局，油氣價格仍在高檔，主計總處也仍在精算，希望能精算到戰事可以平息之前的成本，應該很快就能定案。

龔明鑫表示，政府政策上要照顧民生、穩定物價，中油、台電要多多擔待，並且吸收成本。台電估算，中油在5月接連多次調漲氣價之後，推估今年全年天然氣成本將增加逾1,200億元。龔明鑫說，「應該不會超過那個數字」。

另據了解，台電爭取1,200億元撥補，中油預估爭取千億元撥補。經濟部合計爭取2,200億元撥補。