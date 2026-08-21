TV面板迎備貨潮！電視品牌第3季採購量估成長15% 雙虎看旺

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
集邦科技發布報告，看好電視品牌客戶為在年底旺季衝刺出貨量，擬拉升第3季面板採購量，估季增15%。聯合報系資料照
集邦科技發布報告，看好電視品牌客戶為在年底旺季衝刺出貨量，擬拉升第3季面板採購量，估季增15%。聯合報系資料照

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日發布最新8月下旬面板報價與市況展望，看好電視品牌客戶為在年底旺季衝刺出貨量，擬拉升第3季面板採購量，估季增15%。隨著出貨量走揚，法人看好群創（3481）、友達本季旺季營運。

談到本季營運，友達認為，消費性電子客戶需求仍偏弱；車用團隊持續深化與客戶合作，需求平穩；垂直場域業務則維持穩健成長。友達謹慎看待產業前景，持續檢視市場動態及客戶需求，聚焦於產品組合優化與庫存控管，以支撐營收與獲利穩定。

群創董事長洪進揚日前於法說會中指出，電視市場本季可望穩定成長，無論出貨量、價格成本控制亦得宜。至於商用顯示器的工控應用也有不錯成績，這部分可望持續成長。

展望後市，群創持續審慎關注中東地緣政治發展、能源及關鍵零組件成本等總體經濟變數，靈活應對市場變化，以維護穩健的營運表現。未來，群創也將持續推動「雙軌轉型」策略持續聚焦資源於具長期成長潛力應用場域。

群創預估第3季非顯示器部門營收大致持平、商用顯示也維持第2季水準，但消費性顯示器估會有高個位數衰退。

集邦研究副總范博毓表示，電視市場需求在經過第2季末至第3季初的調整後，已開始逐步增溫。主要品牌客戶為了在年底旺季衝刺出貨量並達成年度目標，預估今年第3季的採購需求將較第2季增加約15%。

范博毓指出，先前品牌客戶刻意將採購節奏向後調節，以作為與面板廠議定後續訂單的談判籌碼，隨著需求在8月逐步釋放，對面板價格帶來支撐作用。不過，近期面板上游零組件仍有部分缺料問題，加上面板廠正面臨成本上揚的壓力，因而難以在價格上做出大幅讓步。

在上述兩大因素的共同作用下，電視面板價格跌幅開始出現收斂跡象，預估8月32吋至75吋的電視面板，各僅會下跌1美元。

面板 群創 友達 電視

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