國瑞整車回銷日本 10月啟航

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

車市龍頭和泰車（2207）昨（20）日召開法說會，公司首度證實轉投資的國瑞汽車，整車回銷日本的時間點落在今年10月。針對後市展望，和泰車也表示，將維持全年銷售16.5萬台，挑戰市占率38.4%的目標，除了本業之外，轉投資HINO日本經銷商也將有效挹注和泰車全年獲利表現。

和泰車今年上半年繳交亮眼成績，即使整體車市並非特別好，獲利仍達120.15億元，年增49%，每股純益（EPS）21.57元。其中和泰車銷貨收入因新增認列日本日野經銷商4月至6月103.43億元 ，搭配台灣車市買氣回溫，帶動上半年收入較去年同期增加192.4億元。再加上和泰產險投資收入增加30.50億元，及併購日本日野經銷商產生之廉價購買利益12.82億元，使本期淨利較同期增加40.29億元。

公司表示，今年車市雖有新購減徵貨物稅的補助加持、關稅逐漸明朗，以及AI產業鏈穩固台灣經濟等正向因素，但地緣政治與國際金融仍使市場存在不確定性，和泰車在第2季已將車市預估調整為43萬台，較第1季下修1萬台，至於和泰車本身的販賣目標持續挑戰全年16.5萬台，並未下修，挑戰市占率38.4%。

和泰車今年下半年的另一重點，是國瑞汽車將整車回銷日本，業界傳出今年回銷日本數量上看10萬台。公司昨日證實，國瑞汽車10月開始生產Noah Voxy回銷日本，國瑞仍在進行產能的擴充，日本國內需求也尚在估計中，回銷台數與對營收的影響尚無法提供數據，但這更印證國瑞汽車的量能與品質獲得母廠的肯定，海外收益持續增加。

和泰車指出，車市銷售通常會在進入民俗月前衝一波高峰，進入8月下旬民俗月後趨緩，進入10月，各品牌則將陸續推出新年式產品，醞釀下個年度買氣。目前已有觀察到各品牌已陸續推出新車型，和泰車對下半年的市場狀況仍抱持樂觀態度。

和泰車並指出，HINO在台灣商用車的市占率36%，排名第一，雖然HINO在日本市占位居第二，和泰車後續將運用在台銷售管理經驗，持續與日本經銷商努力拉抬HINO在日本的銷售，擴大營收。

國瑞 日本 和泰車

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