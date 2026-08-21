監視器、筆電產品面板報價持平

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布最新IT用面板報價，在零組件成本上漲及缺料問題等因素角力下，預估監視器筆電用面板8月下旬報價持平。

法人認為，監視器及筆電用面板8月下旬報價持平，有助友達（2409）、群創等面板廠中小尺寸面板產品營運平穩。

集邦研究副總范博毓表示，監視器面板8月需求相較上半年已開始轉弱，但由於目前上游零組件成本高漲，缺料與交期拉長問題逐漸浮現，面板廠不願在價格輕易讓步。

此外，大多數品牌都能理解面板廠當前面臨的壓力，未強力要求面板廠降價，買賣雙方在價格想法上均偏向持穩，觀察8月監視器面板價格，預估將維持持平。

筆電用面板方面，在供給端，目前面板廠因為零組件成本上漲以及缺料問題持續發生，為因應潛在成本持續上漲的壓力，在生產節奏上暫時未做太大規模調整。

集邦觀察8月的筆電面板價格趨勢，隨著零組件成本高漲壓力，面板廠堅守價格持平，品牌客戶暫時未要求價格下跌，整體8月價格預估仍然持平。

筆電 監視器 面板

延伸閱讀

集邦：電視面板需求回溫 8月報價跌幅收斂

蘋果新手機可能調漲售價 iPhone 18 256GB版本成本估增38%

儒鴻訂單 看到六個月

宏齊雙引擎 催動營運

相關新聞

國壽蓋商辦 插旗台中烏日

國泰金控（2882）昨（20）日召開重大訊息記者會，由國泰人壽副總經理石敏宏說明台中市烏日區新站南段興建工程。石敏宏表示，該案基地位於烏日區新站南段2之1地號，鄰近台中高鐵站及新烏日車站，步行距離約十分鐘，未來規劃興建地上17層、地下三層的商辦大樓，預計第二階段整體規劃2031年底完工。

TV面板迎備貨潮！電視品牌第3季採購量估成長15% 雙虎看旺

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日發布最新8月下旬面板報價與市況展望，看好電視品牌客戶為在年底旺季衝刺出貨量，擬拉升第3季面板採購量，估季增15%。隨著出貨量走揚，法人看好群創、友達本季旺季營運。

國瑞整車回銷日本 10月啟航

車市龍頭和泰車昨（20）日召開法說會，公司首度證實轉投資的國瑞汽車，整車回銷日本的時間點落在今年10月。針對後市展望，和泰車也表示，將維持全年銷售16.5萬台，挑戰市占率38.4%的目標，除了本業之外，轉投資HINO日本經銷商也將有效挹注和泰車全年獲利表現。

餐飲四雄赴美搶市出招 瓦城推雙品牌策略

台灣餐飲攻美大爆發！尋求海外第二成長曲線，不少台灣餐飲業者今年首度跨入美國市場，包括瓦城、路易莎、金色三麥及揚秦等業者相繼卡位。瓦城今年第1季才以「Very Thai by 瓦城」跨入美國，昨（20）日再開出全新品牌「BOBO Thai」，短短數月要透過雙品牌搶攻美國泰式餐飲市場。

三陽新休旅 鎖定老闆座車

三陽旗下南陽現代汽車昨（20）日發表全新王者旗艦休旅The all-new PALISADE，銷售價格258萬起，強攻大型七人座豪華休旅車，並鎖定老闆座車ALPHARD為競品，設定年販目標600台。此次並邀來韓國人氣藝人崔始源擔任品牌大使，結合韓流效應，拉升現代汽車在台灣市場的品牌形象。

監視器、筆電產品面板報價持平

集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布最新IT用面板報價，在零組件成本上漲及缺料問題等因素角力下，預估監視器及筆電用面板8月下旬報價持平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。