監視器、筆電產品面板報價持平

集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布最新IT用面板報價，在零組件成本上漲及缺料問題等因素角力下，預估監視器及筆電用面板8月下旬報價持平。

法人認為，監視器及筆電用面板8月下旬報價持平，有助友達（2409）、群創等面板廠中小尺寸面板產品營運平穩。

集邦研究副總范博毓表示，監視器面板8月需求相較上半年已開始轉弱，但由於目前上游零組件成本高漲，缺料與交期拉長問題逐漸浮現，面板廠不願在價格輕易讓步。

此外，大多數品牌都能理解面板廠當前面臨的壓力，未強力要求面板廠降價，買賣雙方在價格想法上均偏向持穩，觀察8月監視器面板價格，預估將維持持平。

筆電用面板方面，在供給端，目前面板廠因為零組件成本上漲以及缺料問題持續發生，為因應潛在成本持續上漲的壓力，在生產節奏上暫時未做太大規模調整。

集邦觀察8月的筆電面板價格趨勢，隨著零組件成本高漲壓力，面板廠堅守價格持平，品牌客戶暫時未要求價格下跌，整體8月價格預估仍然持平。