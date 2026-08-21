八方、美食拓版圖 加速展店搶攻美國市場
台灣餐飲新品牌今年接力進軍美國，在當地市場卡位的業者也加速擴張。八方雲集（2753）今年美國門市將突破20家，美食-KY旗下85度C朝百店規模邁進，隨兩大品牌持續加密據點並拓展當地新市場，美國營運規模進一步擴大。
八方雲集目前在美國共有16家門市，今年採加州、德州及亞利桑那州三軌並進，預計全年總店數超過20家。其中，德州已有三家門市完成簽約，首店與德州工廠均進入最後審核階段，下半年將持續擴大展店規模。隨當地工廠投入營運，將可支援後續展店及供應需求，進一步發揮規模經濟效益。
美食旗下85度C美國展店持續加速，6月在加州、德州及明尼蘇達州一口氣開出三家門市，推升美國門市總數至95家，其中加盟店八家；同時，亞利桑那州第三家門市規劃在8月開幕。隨下半年美國展店腳步持續推進，年底門市總數上看突破百家。
美食-KY昨（20）日也公布上半年財報，上半年營收82.59億元，年減12.6%；稅後純益5.75億元，年增74.8%，每股稅後純益（EPS）3.19元，較去年同期1.83元大幅提升。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。