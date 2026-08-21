八方、美食拓版圖 加速展店搶攻美國市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

台灣餐飲新品牌今年接力進軍美國，在當地市場卡位的業者也加速擴張。八方雲集（2753）今年美國門市將突破20家，美食-KY旗下85度C朝百店規模邁進，隨兩大品牌持續加密據點並拓展當地新市場，美國營運規模進一步擴大。

八方雲集目前在美國共有16家門市，今年採加州、德州及亞利桑那州三軌並進，預計全年總店數超過20家。其中，德州已有三家門市完成簽約，首店與德州工廠均進入最後審核階段，下半年將持續擴大展店規模。隨當地工廠投入營運，將可支援後續展店及供應需求，進一步發揮規模經濟效益。

美食旗下85度C美國展店持續加速，6月在加州、德州及明尼蘇達州一口氣開出三家門市，推升美國門市總數至95家，其中加盟店八家；同時，亞利桑那州第三家門市規劃在8月開幕。隨下半年美國展店腳步持續推進，年底門市總數上看突破百家。

美食-KY昨（20）日也公布上半年財報，上半年營收82.59億元，年減12.6%；稅後純益5.75億元，年增74.8%，每股稅後純益（EPS）3.19元，較去年同期1.83元大幅提升。

美食 德州 八方雲集

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