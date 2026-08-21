八方、美食拓版圖 加速展店搶攻美國市場

車市龍頭和泰車昨（20）日召開法說會，公司首度證實轉投資的國瑞汽車，整車回銷日本的時間點落在今年10月。針對後市展望，和泰車也表示，將維持全年銷售16.5萬台，挑戰市占率38.4%的目標，除了本業之外，轉投資HINO日本經銷商也將有效挹注和泰車全年獲利表現。

2026-08-21 01:27