三陽新休旅 鎖定老闆座車

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

三陽（2206）旗下南陽現代汽車昨（20）日發表全新王者旗艦休旅The all-new PALISADE，銷售價格258萬起，強攻大型七人座豪華休旅車，並鎖定老闆座車ALPHARD為競品，設定年販目標600台。此次並邀來韓國人氣藝人崔始源擔任品牌大使，結合韓流效應，拉升現代汽車在台灣市場的品牌形象。

南陽實業總經理徐伯達表示，韓流持續席捲全球，台灣總代理南陽實業也瞄準「韓流」帶動的品牌熱潮，積極加快新車導入腳步，今年將採「季季有新車」策略，持續引進具市場話題性的車款。此次PALISADE導入新一代油電科技，加滿一桶油可開1,000公里，後續將繼續導入新車款，尤其是油電車款是今年的主流，將為現代汽車銷售注入新動能。

油電科技的價值也進一步延伸至EV世代的使用體驗。The all-new PALISADE 導入e-Motion Drive電子動態控制科技，運用電動馬達快速且精準的扭力反應，提升車身動態與乘坐舒適性；同時將Stay Mode、V2L外部供電等電動化使用概念帶入 Hybrid車型，讓電能從提升能源效率，進一步延伸至駕馭、舒適與日常生活情境。

值得注意的是，為搭上韓流熱潮，南陽實業此次特別邀請韓國人氣藝人崔始源擔任品牌大使。

三陽 老闆 韓流

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