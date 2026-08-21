國壽蓋商辦 插旗台中烏日

國泰金控（2882）昨（20）日召開重大訊息記者會，由國泰人壽副總經理石敏宏說明台中市烏日區新站南段興建工程。石敏宏表示，該案基地位於烏日區新站南段2之1地號，鄰近台中高鐵站及新烏日車站，步行距離約十分鐘，未來規劃興建地上17層、地下三層的商辦大樓，預計第二階段整體規劃2031年底完工。

此次公告「台中市烏日區新站南段新建工程」第一階段地工工程主因是國泰人壽跟三井工程簽約，屬於利害關係人交易而需公開揭露。石敏宏指出，此次涉及第一階段的基礎工程，契約金額為6.05億元，工程期間自今年8月20日起至2028年2月10日止，工程內容包含開挖地下室相關施工，後續還將進行第二階段的主體工程，預計於2031年底左右完工。該商辦大樓的主要使用機能包括商場、辦公室及國壽的部分資訊機房將搬移至此等。

石敏宏表示，目前整體工程仍在進行後續設計，因此總投資金額尚未完全確定，僅透露整體投資規模粗估約為數十億元，至於投資收益，他表示，目前無法進一步說明具體收益率，不過就投資評估而言，相關收益基本上可以達到公司的投資要求。