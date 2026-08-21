森崴前總座之子收購股票 斥資1,000萬元買2億股

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

再生能源系統廠森崴能源先前股票下市之後，近期突然公告接獲公開收購人胡正杰通知，將以每股0.05元、總金額1,000萬元，收購森崴股票2億股，取得72.82%股權，引發市場熱議。

這件公開收購案引發市場關注，有兩個原因，一是森崴股票已下市，下市原因是淨值轉負，意味股票已如同「壁紙」，胡正杰卻願意花1,000萬元大買公司股票；二是胡正杰為森崴前總經理胡惠森之子，此次大買森崴股票，更讓這樁公開收購案添增許多想像空間。

外界聯想，胡正杰大買森崴股票，與力積電（6770）前身力晶因財務問題而下櫃，之後再重新「復活」改名力積電上市，頗有異曲同工之妙，因而好奇胡正杰是否有其他用意。

對此，業界人士分析，森崴的狀況與當年力晶不大相同。目前森崴已經是一條沉沒在汪洋的船，沒人有把握將來能不能救起來，此刻胡正杰進行公開收購，對原股東而言，想下車可以直接把股票賣給他，不想下車也可以繼續持有，沒有所謂的對錯之分。

雖然胡正杰的身分具有話題性，惟根據森崴公告，這起公開收購案中，並無涉及利害關係自然人董事或法人董事暨其代表人，且公開收購案中，也無其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容。

森崴並於公告指出，將於接獲公開收購人收購通知後15日內，召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並委請獨立專家表示意見。

此外，森崴也將在接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會，依審議委員會審查結果，對股東提供建議。

森崴因子公司富崴能源承攬台電離岸風電二期統包工程，受到原物料上漲、疫情、戰爭等因素影響，最終面臨嚴重虧損，拖累森崴淨值轉負，胡惠森也因此請辭下台負責。森崴股票並於今年6月23日終止上市。

股票 森崴能源 能源

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