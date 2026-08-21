餐飲四雄赴美搶市出招 瓦城推雙品牌策略

台灣餐飲攻美大爆發！尋求海外第二成長曲線，不少台灣餐飲業者今年首度跨入美國市場，包括瓦城（2729）、路易莎、金色三麥及揚秦等業者相繼卡位。瓦城今年第1季才以「Very Thai by 瓦城」跨入美國，昨（20）日再開出全新品牌「BOBO Thai」，短短數月要透過雙品牌搶攻美國泰式餐飲市場。

金色三麥也自今年4月首度將精釀啤酒銷美，目前已打進約50至60家超市；路易莎5月開出好萊塢首店，年底前有機會再開第二店；揚秦旗下「炸雞大獅」美國首店也已掛上招牌，預計10月開幕。

在新一批進軍美國的台灣餐飲業中，瓦城今年布局美國的動作相當積極。繼第1季以「Very Thai by 瓦城」開出美國首店後，昨再推出全新品牌「BOBO Thai」，插旗洛杉磯銀湖區（Silver Lake），短短數月即從單一品牌擴大至雙品牌布局。BOBO Thai以泰式炒河粉為核心，鎖定當地年輕族群、朋友聚餐及日常餐飲需求。

瓦城董事長徐承義表示，泰式炒河粉是全球最受歡迎的泰國料理之一，BOBO Thai希望透過不同料理形式及配料組合，重新詮釋這道經典料理。瓦城並規劃，待品牌在洛杉磯建立口碑後，未來進一步拓展全美，顯示集團赴美布局已由單一品牌進一步走向多品牌發展。

除了直接展店，金色三麥則選擇先以精釀啤酒切入美國市場。總經理葉淑芬昨日表示，精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」今年4月開始在美國華人超市上架，目前鋪貨約50至60個銷售點，初期集中美國西岸，目前版圖延伸至東岸，在紐約也能買到，規劃今年底前進入德州市場。金色三麥目前在美國上架約六至七款產品，以蜂蜜及水果口味為主。

實體餐飲方面，路易莎今年5月在洛杉磯好萊塢開出美國首店，集團海外據點皆採品牌授權模式，由當地夥伴主導營運，路易莎持股約三成。揚秦旗下「炸雞大獅」則採區域代理加盟模式布局美國市場，首店目前已掛上招牌，仍待政府單位完成相關審查，預計10月開幕，後續將以獲利優先、循序擴大海外市場。