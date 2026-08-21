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郵輪市況熱 旅客數攀升
全球郵輪市場持續復甦，台灣港群再創佳績。台灣港務公司昨（20）日表示，今年度上半年全台國際郵輪已有332艘次郵輪靠泊、旅客62.86萬人次，預估全年郵輪靠泊將達605艘次、旅客突破119.7萬人次，可望再創歷史紀錄。
台灣港務公司表示，台灣將迎來麗思卡爾頓豪華郵輪「盧米娜拉號」、和平號郵輪「太平世界號」、探險郵輪「島嶼天空號」等20艘國際郵輪首航台灣。
台灣港務公司以「強港航、興觀光、智管理、達永續」四大主軸逐步推動港群升級。
其中，由萬海租用的第五貨櫃中心79至81號碼頭將於今年底全面啟用；因應國際航運發展趨勢，高雄港第三及第五貨櫃中心碼頭優化工程也持續推進。
觀光發展方面，全球郵輪市場復甦，預估全年郵輪靠泊將達605艘次、旅客突破119.7萬人次，可望再創歷史紀錄。
面對全球航運數位轉型浪潮，台灣港務公司上半年已完成全台七大國際商港「堤口安全智慧偵測系統」建置，透過AI即時掌握船舶進出港動態，將傳統巡查提升為智慧主動預警，有效強化商港水域安全管理能力。
同時規劃整合中央氣象署海氣象資料及相關情資，提升港口營運決策及防災應變能力。
高雄港亦完成「船舶裝卸作業AI工安偵測應用」概念驗證（PoC），運用AI辨識人員防護裝備穿戴及作業動線，即時掌握作業風險，提升港區安全管理及營運效率。
淨零轉型方面，高雄港及基隆港郵輪高壓岸電設施分別預計於今年底及明年第1季完成，屆時，全台商港高壓岸電設施將達16座，可有效降低船舶靠港期間碳排放。
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