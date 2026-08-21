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平日國旅補助 9月上路
國旅補助來了，交通部觀光署推出「觀光雙輪驅動方案」，立法院日前三讀通過相關預算，總投入33.3億元，自9月1日起陸續上路，規劃「平日國旅優惠」及「強化國際觀光動能」兩大方向、共九項措施。
其中平日住宿及生日券昨（20）日起開放民眾分流登錄，鼓勵國人避開假日出遊，同時鎖定海外重遊、會展、獎勵旅遊及粉絲客群，擴大觀光消費動能。
觀光署表示，「觀光雙輪驅動方案」主要是引導國人平日出遊留宿，同時精準吸引海外高消費旅客來台，透過國旅及國際觀光雙軌並進，刺激旅遊市場消費。33.3億元預算已獲立法院三讀通過，將自9月起陸續啟動。
國旅部分，首先推出「平日住宿」優惠，實施期間為9月1日至11月30日，限定周日至周四入住參與活動的合法旅宿，不含國定假日及連續假期。
每人最多可折抵兩晚住宿，一般地區第一晚最高折800元、第二晚最高折1,200元；離島第一晚最高折1,000元、第二晚最高折1,500元，兩晚可選擇不同地區或旅宿，但入住日期須連續。
此外觀光署推出「生日券」，9月10日至12月31日每月抽出1,000名壽星，每人可獲1,200元住宿金，且可與平日住宿優惠合併使用。
其他國旅措施還包括「遊樂園留宿」、「Taiwan PASS雙省方案」及「公司員工國旅獎助」。
其中，購買2,500元的Taiwan PASS台鐵版，可選擇原價五折優惠，或加贈1,500元平日住宿抵用券；公司辦理兩天一夜員工旅遊，則每公司每團可獲2萬元獎助，每家公司最高申請6萬元。
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