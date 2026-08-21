聽新聞
0:00 / 0:00

傳產訂單回溫 漸入佳境

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

傳產終於等到春燕。經濟部昨（20）日公布外銷訂單統計，今年7月四大傳產貨品接單皆全面轉為正成長，因下半年進入歐美年終消費旺季，再加上低基期，傳產貨品訂單會愈來愈好、漸入佳境。

經濟部統計處長黃偉傑說，先前部分傳產貨品受惠於AI供應鏈，像是銅箔基板、半導體設備等，帶動基本金屬及機械訂單增加。下半年進入歐美年終消費旺季，現已看到像是窗簾、裝飾品及塑膠盒等貨品訂單。

經濟部統計指出，7月基本金屬製品接單23.5億美元，月增7.3%，年增24.3%，主因銅箔及銅箔基板受惠AI相關供應鏈需求及銅價上漲，加以鍍鋅鋼及鋼捲鋼板需求上升，致接單增加。

傳產 銅箔基板 經濟部

延伸閱讀

等到春燕了！經濟部：我國傳產訂單因「這三原因」將愈來愈好

為何7月外銷訂單表現驚艷？經濟部指「這2項」AI產品拉貨超乎預期

AI需求強強滾！7月美國訂單首度破400億美元 下半年還會再創高

7月外銷訂單979億美元再刷新高 9月有機會攻克單月1千億大關

相關新聞

國壽蓋商辦 插旗台中烏日

國泰金控（2882）昨（20）日召開重大訊息記者會，由國泰人壽副總經理石敏宏說明台中市烏日區新站南段興建工程。石敏宏表示，該案基地位於烏日區新站南段2之1地號，鄰近台中高鐵站及新烏日車站，步行距離約十分鐘，未來規劃興建地上17層、地下三層的商辦大樓，預計第二階段整體規劃2031年底完工。

TV面板迎備貨潮！電視品牌第3季採購量估成長15% 雙虎看旺

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日發布最新8月下旬面板報價與市況展望，看好電視品牌客戶為在年底旺季衝刺出貨量，擬拉升第3季面板採購量，估季增15%。隨著出貨量走揚，法人看好群創、友達本季旺季營運。

國瑞整車回銷日本 10月啟航

車市龍頭和泰車昨（20）日召開法說會，公司首度證實轉投資的國瑞汽車，整車回銷日本的時間點落在今年10月。針對後市展望，和泰車也表示，將維持全年銷售16.5萬台，挑戰市占率38.4%的目標，除了本業之外，轉投資HINO日本經銷商也將有效挹注和泰車全年獲利表現。

餐飲四雄赴美搶市出招 瓦城推雙品牌策略

台灣餐飲攻美大爆發！尋求海外第二成長曲線，不少台灣餐飲業者今年首度跨入美國市場，包括瓦城、路易莎、金色三麥及揚秦等業者相繼卡位。瓦城今年第1季才以「Very Thai by 瓦城」跨入美國，昨（20）日再開出全新品牌「BOBO Thai」，短短數月要透過雙品牌搶攻美國泰式餐飲市場。

三陽新休旅 鎖定老闆座車

三陽旗下南陽現代汽車昨（20）日發表全新王者旗艦休旅The all-new PALISADE，銷售價格258萬起，強攻大型七人座豪華休旅車，並鎖定老闆座車ALPHARD為競品，設定年販目標600台。此次並邀來韓國人氣藝人崔始源擔任品牌大使，結合韓流效應，拉升現代汽車在台灣市場的品牌形象。

監視器、筆電產品面板報價持平

集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布最新IT用面板報價，在零組件成本上漲及缺料問題等因素角力下，預估監視器及筆電用面板8月下旬報價持平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。