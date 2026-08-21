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傳產訂單回溫 漸入佳境
傳產終於等到春燕。經濟部昨（20）日公布外銷訂單統計，今年7月四大傳產貨品接單皆全面轉為正成長，因下半年進入歐美年終消費旺季，再加上低基期，傳產貨品訂單會愈來愈好、漸入佳境。
經濟部統計處長黃偉傑說，先前部分傳產貨品受惠於AI供應鏈，像是銅箔基板、半導體設備等，帶動基本金屬及機械訂單增加。下半年進入歐美年終消費旺季，現已看到像是窗簾、裝飾品及塑膠盒等貨品訂單。
經濟部統計指出，7月基本金屬製品接單23.5億美元，月增7.3%，年增24.3%，主因銅箔及銅箔基板受惠AI相關供應鏈需求及銅價上漲，加以鍍鋅鋼及鋼捲鋼板需求上升，致接單增加。
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