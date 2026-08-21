市場瞭望台／近場生活履約 零售新戰場

很多人看量販店退場，第一個反應是：「消費變差了？」這個判斷只對一半。消費確實變保守，但更大的變化，是消費者不再用過去的方式採買。以前開車去量販店買齊一周用品，是很典型的家庭消費行為。現在，標準品可以上電商比價，生鮮熟食可以去超市、超商或外送平台補貨，臨時缺什麼，用手機點一下就送到。

量販店被夾擊，不代表需求消失，而是需求被拆散了。

媒體報導，統一集團（1216）吃下台灣家樂福股權後，已關掉部分店面並更名為萬家福；全聯整合大潤發成大全聯後，潤泰集團加盟經營的中崙店與中和店也決定退場。愛買近年營運也承壓。

個別店點損益不需要過度猜測，但方向很清楚：量販店的挑戰，不只是租金或人事成本，而是零售角色被重新分工。

第一，標準品正被電商拿走。

衛生紙、洗衣精、瓶裝水、保健品、小家電，只要規格清楚、品牌清楚、價格可比，消費者就不一定要親自到大店搬回家。尤其當電商平台把搜尋、比價、會員點數、快速配送整合起來，量販店過去「大包裝、低價格、一次買齊」的優勢就已不在。

對品牌來說，通路判斷不能只看貨架大小。大店給你陳列面，但不一定給你高頻觸達。標準品未來要拚的，是商品資料清楚、價格穩定、評論可信、物流承諾明確。

第二，日常採買正在被近場通路拿走。

經濟部統計資料顯示，2025年超市業營業額為2,708億元，零售式量販業為2,563億元。超市已經不是量販店旁邊的小型補充，而是成為更接近日常生活的主力入口。

原因很簡單：家庭結構變小，採買頻率變高，消費者更需要的是下班順路補一盒蛋、晚餐加一份熟食、臨時買孩子明天要用的東西。

近、快、好拿，比大與便宜更常決定交易發生在哪裡。

未來流通研究所也指出，台灣超市與量販業態界線愈來愈模糊，市場從不同業態競爭，轉向大型零售集團之間的綜合競爭。這句話背後的意思是：戰場不再是「誰店最大」，而是誰能把門市、會員、供應鏈、線上購物與到家服務接起來。

第三，量販店若要留下來，就必須從賣場變成履約節點。

萬家福「家速配」推出一小時內快速宅配後，帶動線上購物業績成長五倍以上；愛買也把電商稱為第14家店，目前電商年營收約16到18億元。好市多將部分商品接上UberEats外送。

這些做法透露一件事：量販店不能只等消費者走進來。它要反過來利用大店庫存、停車空間、倉儲能力與區域覆蓋，變成附近生活需求的履約基地。

大店不是沒有價值，而是價值要換位置。過去大店靠面積吸客，未來大店要靠庫存與履約服務附近生活圈。

第四，中小品牌要跟著重排通路策略。

很多品牌談通路，還停在「能否進量販」、「能否進進超市」、「抽成多少」問題。

但更該問的是：我的商品適合大包裝低頻採買，或小份量高頻回購？內容能不能支援線上搜尋？包裝適不適合快速宅配？我的會員資料能不能從通路銷售回到品牌手上？

量販店退場，不是零售衰退，而是零售離消費者更近。下一輪零售競爭，不是大店展開，而是近場生活履約。誰更靠近日常，誰更能準時交付，誰更能讓消費者少想一步，誰就更接近下一筆訂單。

There's NO MAGIC, only BASIC。零售再怎麼變，最後都會回到一件事：你承諾的方便，能不能真的送到消費者手上。