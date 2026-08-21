管理前哨站／保持精進 避免衰敗

達爾文的進化論說「物競天擇，適者生存」，在經營環境丕變之下，企業只有適應環境變遷，因應競爭，迎合顧客需求，才能永續經營，立於不敗之地。

這是一個加速度時代，科技進步一日千里，企業經營講究快速反應，行動稍有緩慢就會被超車，甚至被淘汰。這也是一個超競爭時代，有AI及無人化機制的加持，企業競爭空前激烈，不進則退。

組織是人的結合體，組織運作過程中，最忌諱出現兩種狀況，一是最怕成員落伍，二是憂心組織掉落「熵效應」深淵。人是組織最寶貴的資源，組織成員沒有進步，制度鬆散沒人在意，衰敗現象逐漸浮現沒人察覺，久而久之會演變成不可收拾的局面，這種衰敗現象稱為「熵」效應。

「熵」有兩個讀音，一是讀做「商」，二是讀做「滴」。「熵」的英文字Entropy，原來是熱力學的專有名詞，用來衡量系統失序或混亂程度的指標。管理學借用熵來詮釋組織若沒有經常注入新活力，不斷給予新能量，會出現自然衰敗現象，這種現象稱為組織「熵效應」。

就好像人出生開始會歷經生命各個階段，進入老年後身體機能難免會出現老化現象。組織若疏於管理，也必會問題叢生，活力漸失，逐漸走向衰敗之路，這就是組織出現熵效應。

儘管醫藥及醫療科技發達，人們無法避免老化，但能設法延緩老化到來。組織老化或衰退的熵效應，也可以藉由經營手法的精進，不斷注入新活力、新能量，消除或避免熵效應，古今中外企業經營上百年者比比皆是，可以得到明證。

組織要避免或延緩熵效應到來，可以從下列幾個關鍵方向思考。

一、高階主管以身作則。高階主管是組織管理的靈魂人物，在競爭過程中更是主掌兵符的將帥人才，因其作為影響深遠，必須「眾人皆醉我獨醒」，以身作則，與時俱進，保持永不落伍的年輕心態，才能帶領組織永保青春活力，激勵部屬精進績效。

二、引進科學嶄新觀念。為組織注入新活力，給予新能量，最有效的方法之一，就是引進科學方法，採用嶄新觀念，捨棄不合時宜的管理包袱，勇於改變，迎接挑戰，使組織因為不斷注入新活力，經常湧現嶄新構想，保持靈敏動力，持續創經營佳績。

三、塑造活潑企業文化。組織管理制訂的制度，須具有高度共識，並深化為奉行不二的企業文化。在活力充沛，和諧經營的組織文化薰陶下，所有成員遵守奉行，人人視「組織存亡，匹夫有責」，這種活力充沛的組織才會遠離熵效應。

四、力行新幹線式經營。新幹線火車之所以快速、安全、舒適，最重要的是每節車廂都有動力引擎，整列火車同時啟動，全力一起向前奔駛。企業經營要消除熵效應，必須效法新幹線經營手法，不但要激勵全員參與，而且還要全員都動起來，一聲令下，精準指向同一目標，進而締造攻無不克，戰無不勝的傲人績效。

組織是人們所創設的結合體，會出現熵效應，熟令致之，追根究柢也是人們造成的。解鈴還須繫鈴人，需要從激勵與管理下手，激勵成員勵志上進，關心組織管理，不斷注入新能量，才能避免或延緩出現熵效應。