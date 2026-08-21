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友善環境 創造卓越／ESG揭露 第三方確信成標配

經濟日報／ 李宜樺、尤映尹（資誠永續發展服務公司董事長、協理）

國際會計師聯合會（International Federationof Accountants, IFAC）與AICPA & CIMA於2025年5月發布「Stateof Play」研究報告，觀察來自22個不同國家或地區的1,400家企業，自2019年到2023年期間內所報導的永續資訊及是否取得外部確信，而所報導之永續資訊取得外部確信比例，從2019年的51%逐年上升至2023年達73%。

由此可知，不論企業取得第三方確信的原始動機為何，但永續資訊經過外部單位驗證，已成為國際趨勢。

另根據Stateof Play研究，僅有24%的企業揭露其董事會層級設有對永續確信的監督，反映多數企業在自願取得確信時，缺乏與財務審計同等級的治理機制。因此，透過強制性要求企業取得外部確信，並建立監理架構，不僅能提升確信品質，也能促進企業內部治理與資訊編製的成熟度，回應利害關係人對資訊可靠性、一致性與信賴度的期待。

隨著全球永續金融趨勢加速發展，ESG資訊揭露已從企業自願揭露，逐步轉向由政府主導、接軌國際準則的制度化要求。各國陸續導入如IFRSS1/S2、歐盟CSRD等規範，目的在於提供投資人更透明、真實且具可比性的資訊。然而，儘管ESG資訊揭露的制度逐漸完善，企業在實務操作上仍面臨以下挑戰：

一、人才培養。人才是推動ESG資訊揭露的根本，ESG議題橫跨環境、社會與治理三大面向，涉及多領域專業知識，企業需投入資源培育具備永續思維與專業能力的人才，才能確保資訊的品質與正確性。

二、各準則對ESG資訊定義可能不同。不同準則如IFRSS1/S2及CSRD等有各自的準則發展的背景、邏輯及架構，導致可能在部分ESG資訊的定義有所不同，全球化時代下，企業面對國際上各地區揭露要求，可能會導致揭露資訊不完全一致。

三、資訊整合與系統建置。企業須建立內部ESG資料蒐集流程及覆核機制，以確保各部門資訊能有效整合並對外揭露，同時也需因應主管機關與投資人對資料可驗證性與一致性的要求。

四、治理層級與執行層級之落差。董事會與高階管理層普遍重視永續議題，但在策略落地與執行層面仍存在斷層，治理層級需將承諾轉化為具體的流程、提供執行層級相對資源配置並設定績效監控，否則永續治理及ESG資訊揭露將流於形式，難以達到市場信任與法規要求。

ESG資訊揭露將不再只是合規要求，更是企業爭取資金與提升競爭力的關鍵，惟有揭露內容真實、透明且具一致性，並透過第三方機構確信，企業才能在永續金融體系中獲得投資人認同建立信任，並在資本市場中穩健成長。（系列完）

ESG 永續 會計師

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