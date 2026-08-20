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三接許可遭最高法院撤銷 中油：不影響三接繼續供氣

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中油三接工程。聯合報系資料照
中油三接工程。聯合報系資料照

中油三接海岸利用許可原處分遭最高法院判決撤銷確定一案，中油說明，最高法院是針對填海造地面積5公頃的部分，認為有行政瑕疵，而撤銷原處分，中油將針對判決內容提供資料給內政部，做為後續訴訟答辯說明，以便補正程序。中油強調，不影響三接現在的供氣。

中油針對最高行政法院裁定兩項判決提出回應，針對葉斯桂等人所訴，認為觀塘工業港海岸利用許可（應為填海造地面積5公頃）有行政程序瑕疵，經最高行政法院廢棄原判決、撤銷原處分。

中油身為訴訟案參加人，將針對判決內容提供相關資料予訴訟案被告，即內政部，做為後續訴訟答辯說明，以便補正程序。

另一案是針對潘忠政等人所訴，認為三接工程危害其身體、生命安全，最高行政法院認定三接工程並無可能對於20公里外的兩位訴訟人造成危害。

中油強調，上述兩案不涉及三接核心施工區域海岸利用許可，環團針對前述海岸利用許可另案提起訴訟、法院審理中，所以不影響目前三接外擴防波堤施工。

中油 三接 觀塘

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