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星宇航空STARLUX AIRSORAYAMA金銀雙機正式合體

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空STARLUX AIRSORAYAMA金銀雙機正式。圖／星宇提供
星宇航空STARLUX AIRSORAYAMA金銀雙機正式。圖／星宇提供

星宇航空（2646）與日本殿堂級藝術家空山基攜手打造的STARLUX AIRSORAYAMA計劃迎來重大里程碑！歷史性首聚東京成田譜寫航空與藝術傳奇新頁。

繼「空山銀」於7月成功亮相後，「空山金」20日在星宇航空董事長張國煒親自執飛下，於台北時間上午8：30自桃園國際機場（TPE）起飛，並於東京時間12:51順利飛抵東京成田國際機場（NRT）。

兩架旗艦級A350-1000藝術機「空山金」與「空山銀」首度於東京成田國際機場停機坪並肩展示，也兌現張國煒董事長當初向空山基老師許下、要將金銀雙機親自飛到他面前的承諾，更創下全球航空界與當代藝術跨界合作的歷史性畫面。

本次金銀雙機於東京成田機場的聚首，堪稱這項藝術計劃中最具震撼力的一幕，亦極可能是海外雙機唯一一次同場同框。

談及首次同框的「空山金」與「空山銀」，空山基表示：第一次看到「空山金」與「空山銀」這樣並肩而立的畫面，就連我自己也不禁覺得「真是太厲害了！」並且深深為之震撼。

感覺就像自己引以為傲的兩個女兒，一同站上最耀眼的舞台。這次的設計也讓我更加確信它具有非同一般的質感與完成度。或許有些自賣自誇，但我真的覺得這是一件非常美麗、也讓我感到無比自豪的作品。

兩架飛機完美融合空山基招牌的「機械美學」，透過金屬質感與光影線條交織，在一金一銀的強烈對比下，將龐大精密的客機化為停機坪上最耀眼的空中鉅作。當雙機同時現身於東京地面，不僅打破了傳統航空視覺的框架，更將金屬工藝、現代科技與當代藝術的情感深度連結，賦予冰冷材質溫度與全新生命力。

STARLUX AIRSORAYAMA兩架藝術機均採A350-1000旗艦機型，配置4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙及270席經濟艙，全機共350個座位。從獨特的機身塗裝、專屬機上備品、主題安全示範影片到系列聯名周邊商品，無不展現星宇航空對細節與美學的極致追求。 兩架藝術機預計自 10 月 1 日起正式投入定期航班服務，飛航東京、鳳凰城及布拉格等國際熱門航線，讓全球旅客在每一次的起飛與降落之間，都能親身體驗這場翱翔於萬呎高空的沉浸式藝術之旅。

活動現場展示AIRSORAYAMA主題航班備品。圖／星宇提供
活動現場展示AIRSORAYAMA主題航班備品。圖／星宇提供

星宇航空張國煒董事長20日親自執飛，將金銀雙機親自飛到空山基老師面前。圖／星宇提供
星宇航空張國煒董事長20日親自執飛，將金銀雙機親自飛到空山基老師面前。圖／星宇提供

星宇航空STARLUX AIRSORAYAMA金銀雙機正式合體，張國煒董事長攜手空山基老師驚喜現身候機室。圖／星宇提供
星宇航空STARLUX AIRSORAYAMA金銀雙機正式合體，張國煒董事長攜手空山基老師驚喜現身候機室。圖／星宇提供

星宇航空STARLUX AIRSORAYAMA金銀雙機正式合體！圖／星宇提供
星宇航空STARLUX AIRSORAYAMA金銀雙機正式合體！圖／星宇提供

星宇航空張國煒董事長20日親自執飛，將金銀雙機親自飛到空山基老師面前。圖／星宇提供
星宇航空張國煒董事長20日親自執飛，將金銀雙機親自飛到空山基老師面前。圖／星宇提供

星宇航空 東京 成田機場 張國煒

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