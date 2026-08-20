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多國PVC反傾銷 台廠補

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

印度等多國下半年起陸續針對進口聚氯乙烯（PVC）展開反傾銷、反補貼調查及進口限制措施，台塑（1301）、華夏、大洋等PVC主要業者表示，相關措施有望改善國際PVC市場競爭環境，加上第3季將迎接部分終端消費性產品需求旺季、上游原料乙烯價格有撐，已帶動支撐PVC價格回升。

近年全球PVC市場受到中國大陸產能增加、出口競爭加劇等因素影響，價格表現承壓。國內主要PVC業者表示，隨各國陸續針對PVC產品祭出反傾銷、反補貼調查及進口限制措施，市場供需結構可望逐步調整，有助降低低價產品對市場價格的壓力。

台塑日前表示，印度為保護其國內PVC產業，自7月24日至明年1月24日止，實施六個月最低進口PVC價格限制，各國出口到印度PVC價格不得低於每噸766美元，中國大陸電石法PVC將無法低價出口印度，有利支撐亞洲PVC價格。

華夏也指出，近期多國陸續祭出政策，強化PVC產品進口管制，包括泰國、韓國針對中國PVC產品展開反傾銷稅（ADD）調查，巴基斯坦則針對美國PVC產品調查，英國亦對亞洲PVC產品啟動調查；印度除密集對中國產品展開反補貼調查外，也自7月24日起實施PVC進口限價措施。

業內認為，隨主要市場陸續提高PVC產品進口門檻，相關政策可望推升中國PVC出口價格，有助亞洲及非中國業者拓展銷售，同時改善市場競爭秩序。

大洋也表示，下半年中國雖有取消出口退稅措施，但出口量仍持續創新高，各國政府紛紛祭出反傾銷調查，以保護國內PVC產業。依據目前國際局勢，市場陸續淘汰老舊產能後，應能使供需狀況逐步趨於平衡。

至於需求端，台塑指出，第3季為聖誕節裝飾用PVC產品旺季，有利銷售動能；華夏也表示，預計第3季中旬主要PVC市場印度雨季結束，下游庫存逐步去化，加上步入傳統需求旺季，市場行情回歸平衡。隨著庫存回補動能出籠，PVC市況有望改善。

反傾銷 華夏 乙烯 出口

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