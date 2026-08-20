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Google新款智慧機 台灣大、中華電開賣

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

中華電信（2412）與台灣大（3045）昨（20）日起開賣Google最新Pixel 11系列智慧手機。根據業者統計，預購時以Pro XL迷霧灰、Pixel 11曜石黑最受歡迎。用戶普遍指定中高資費方案，台灣大看好新機將帶動平均每戶貢獻金額（ARPU）成長。

中華電信宣布開賣Pixel 11全系列機種，申辦指定方案獨家贈送Pixel 11機型Google AI Plus（2 TB）服務6個月，Pixel 11 Pro以上機型則有原廠Google AI Pro（5 TB）服務六個月。另有配件購物金、行動裝置保險等。

中華電信指出，根據網路門市預購統計，最受消費者熱烈預購機型為Pixel 11 Pro XL 16G／512 GB迷霧灰，顯示大螢幕、大容量的旗艦機種受到青睞。

台灣大同步開賣Google Pixel 11系列機種與Pixel Watch 5，5G月租1,599元專案可0元獲得Pixel 11。

台灣大統計，Google Pixel 11系列預約表現亮眼，整體預約量較去年上一代同期成長超過六成，申辦月租1,399元以上專案占九成。

Pixel 11為最熱門機款，占全系列近五成；256GB容量是熱門首選，達八成；顏色以「曜石黑」達近四成最為搶手。

Google 中華電 智慧機

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