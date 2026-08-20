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影／星宇航空金銀雙機東京首度同框 K董攜手空山基寫下航空藝術新頁

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
張國煒董事長攜手空山基老師驚喜現身候機室。圖／星宇航空提供
張國煒董事長攜手空山基老師驚喜現身候機室。圖／星宇航空提供

星宇航空與日本殿堂級藝術家空山基合作的「STARLUX AIRSORAYAMA」計畫再添重要里程碑。「空山銀」7月亮相後，「空山金」今天由星宇航空董事長張國煒親自執飛，台北時間上午8時30分自桃園國際機場起飛，於東京時間12時51分抵達東京成田國際機場，金銀雙機首度在海外同場亮相。

張國煒親自駕駛「空山金」飛抵東京，也兌現當初對空山基許下的承諾，將金、銀雙機親自飛到藝術家面前。兩架A350-1000旗艦藝術機並肩停在成田機場停機坪，成為航空與當代藝術跨界合作的特殊一幕，空山基也直呼「真是太厲害了！」並形容兩架飛機宛如自己引以為傲的兩個女兒，同台站上最耀眼的舞台。

星宇航空表示，「空山金」與「空山銀」延續空山基招牌的機械美學，以金屬質感、光影與流線設計打造獨特機身，在金銀色彩對比下，讓龐大的客機化身為停機坪上的藝術作品，也串聯金屬工藝、現代科技與當代藝術。

兩架藝術機均採A350-1000旗艦機型，配置4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙及270席經濟艙，共350席。除機身塗裝外，並搭配專屬機上備品、安全示範影片及聯名商品，完整展現星宇航空對細節與美學的極致追求。

星宇指出，金銀雙機預計10月1日起投入定期航班，將飛航東京、鳳凰城、布拉格等國際航線，讓全球旅客在每一次起降之間，都能親身體驗這場翱翔於萬呎高空的沉浸式藝術之旅。

星宇航空董事長張國煒與空山基老師，親自在東京成田機場機坪歡送JX-801航班起飛。圖／星宇航空提供
星宇航空董事長張國煒與空山基老師，親自在東京成田機場機坪歡送JX-801航班起飛。圖／星宇航空提供

兩架旗艦級 A350-1000 藝術機「空山金」與「空山銀」首度於東京成田國際機場停機坪並肩展示。圖／星宇航空提供
兩架旗艦級 A350-1000 藝術機「空山金」與「空山銀」首度於東京成田國際機場停機坪並肩展示。圖／星宇航空提供

星宇航空STARLUX AIRSORAYAMA金銀雙機正式合體，歷史性首聚東京成田。圖／星宇航空提供
星宇航空STARLUX AIRSORAYAMA金銀雙機正式合體，歷史性首聚東京成田。圖／星宇航空提供

東京 星宇航空 藝術 張國煒

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