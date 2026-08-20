基地近千坪 「淡海輕軌V07淡水行政中心站捷運開發案」正式招商

第一太平戴維斯協助新北市政府捷運工程局辦理「新北市淡海輕軌淡水行政中心站捷運開發案」，該案位於淡海輕軌V07淡水行政中心站南側的公司田段17地號土地，使用分區為捷運開發區，基地面積約910.9坪，法定容積340%、建蔽率80%，採捷運土地開發方式辦理招商。

第一太平戴維斯指出，該案可彈性規劃做住宅、零售業、辦公室等使用，並於完工後新增輕軌車站南側出入口，支援地區產業發展需求。

「淡海輕軌V07淡水行政中心站捷運開發案」已在今年8月17日正式公告，較前次招商放寬投資條件，截標日期為今年11月2日。

「淡海輕軌V07淡水行政中心站捷運開發案」座落於淡海新市鎮第一期發展區之核心地區，周邊行政中心、萬坪公園、淡水國民運動中心、新市國小、萬家福淡新店等設施充足，生活機能佳。

該基地東側為淡金安居社會住宅，戶數共620戶，配置一樓店鋪、幼兒園及日照中心等，預計於2029年完工，強化區域社會福利設施以及新一波的人口移入。

第一太平戴維斯表示，近期淡海新市鎮迎來兩大利多消息，除了耗時10年的淡江大橋於今年5月正式通車外，內政部國土管理署也於七月底啟動「淡海科學城計畫」都市計畫公開展覽程序，透過淡江大橋，將淡水與台北港、五股及桃園航空城串聯，藉由科技產業、研發創新與生活服務機能整合，落實淡海新市鎮「在地就學、在地就業、在地就養」的宜居理念。

第一太平戴維斯指出，淡海新市鎮的聯外交通及生活機能持續強化，促進地方商業發展及就業機會成長，進一步增加居民便利的生活環境，帶動新市鎮朝TOD導向發展。