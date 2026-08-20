快訊

7月外銷訂單979億美元再創紀錄！這項產品意外拉高成績 股民絕不陌生

美10公債殖利率恐漲逾5% 財政部加碼購買回長債能壓多久？六重點解析

影／自稱趙建銘朋友？網曝王醫師帳號IP疑在越南 陳幸妤：電腦的事我不懂

聽新聞
0:00 / 0:00

金色三麥不只賣啤酒！首推中式餐飲品牌「三麥茶樓」插旗大巨蛋

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
金色三麥總經理葉淑芬表示，全新品牌「三麥茶樓 SUNMAI CHA」，以台灣茶入菜，打造當代台灣茶料理新品牌。記者嚴雅芳／攝影
金色三麥總經理葉淑芬表示，全新品牌「三麥茶樓 SUNMAI CHA」，以台灣茶入菜，打造當代台灣茶料理新品牌。記者嚴雅芳／攝影

金色三麥（7757）首度跨足中式餐飲，推出全新品牌「三麥茶樓SUNMAI CHA」，並鎖定為旗下最具出海潛力的餐飲品牌。總經理葉淑芬20日表示，三麥茶樓以台灣料理為核心，從一開始即朝可複製、可連鎖方向規劃，首店將先在台北營運至少半年，目前已有業者主動接洽，順利的話最快2027年第1季開出第二店。

三麥茶樓為金色三麥首次跨足中式餐飲，首店進駐遠東Garden City大巨蛋6樓，將在8月22日開幕。首店面積120坪、規劃120席，目標平均客單價500元。品牌以「吃茶、喝茶、生活茶」為核心，定位當代台灣茶料理，將茶延伸至料理、湯品及調飲，主打茶湯釜飯、輕養生小燉湯、三部曲鐵觀音牛肉麵等料理。

葉淑芬表示，集團過去在規劃新品牌時，就希望與既有品牌做出區隔。旗下已有金色三麥、微兜等西式餐飲品牌，因此這次刻意不再發展西式餐廳，以避免品牌間形成內部競爭，因此首度切入中式餐飲，並以台灣在地食材及茶文化發展新的餐飲業態。

對於三麥茶樓後續展店，葉淑芬指出，希望首店至少在台北營運半年，先將產品及營運模式調整到位，再複製至其他據點。目前已有業者主動接洽，惟尚未簽約，也不急著快速擴張；若進展順利，最快2027年第1季有機會開出第二店，地點不限定台北，將視合適據點而定。

海外市場也是三麥茶樓未來發展方向。葉淑芬表示，集團過去曾思考將金色三麥餐廳推向海外，但既有餐點包含義大利麵等西式料理，到海外市場未必具有明顯優勢；相較之下，三麥茶樓代表台灣料理，且從品牌規劃之初就朝可複製、可連鎖方向發展，因此是目前旗下最有機會走向海外的餐飲品牌。

在餐飲品牌出海之前，金色三麥今年已先以精釀啤酒拓展美國市場。葉淑芬表示，精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」今年4月開始在美國華人超市上架，目前已鋪貨約50至60個銷售點，第一階段集中美國西岸，目前已拓展至東岸，在紐約也已能買到，並規劃今年底前進入德州市場。

目前金色三麥在美國上架約六至七款產品，主要選擇蜂蜜及水果口味。葉淑芬指出，當地傳統啤酒部分產品每瓶售價約0.99至1.5美元，金色三麥500毫升產品原價4.99美元、特價約3.99美元，價格帶明顯較高，主要鎖定精釀啤酒市場，目前銷售表現不錯。由於美國各州酒類規範不同，須逐州申請相關許可，市場拓展主要由代理商推進。

國內展店方面，金色三麥上半年已在嘉義耐斯廣場開出一家金色三麥，下半年預計再開二至三家店，其中高雄大港倉將導入全新「金色三麥Plus」店型，預計10月開幕；此外，中部另有微兜新店正在洽談，仍視相關時程而定。

葉淑芬表示，既有金色三麥店型多在150坪以上，但近年商場提供的店面面積愈來愈小，因此發展100坪以下的金色三麥Plus，提高據點選擇及展店彈性；另一方面，考量中南部消費者對在地餐點的需求，新店型也保留更多菜單調整空間。

金色三麥Plus將從既有菜單中精選約15道招牌料理，再依不同市場加入在地特色餐點，並提高數位及科技應用。首家高雄店將導入AI面板、機器人等科技，與消費者互動，並提供餐點及酒款推薦，藉由小坪數、在地化及數位化的新店型，拓展金色三麥後續展店空間。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金色三麥 啤酒 餐飲

延伸閱讀

吃貨狂喜！大巨蛋遠東Garden City破萬坪美食地圖、特色獨家店揭曉

瓦城集團開出美國第二店！「BOBO Thai」洛杉磯銀湖區登場

饗賓再開大店！URBAN PARADISE 二店進駐新竹巨城 430坪、312席搶客

饗賓集團砸錢買北市房產 1.6億買下大安區三戶建物

相關新聞

陶朱隱園「文房四寶」概念大廳 獲倫敦設計獎最高榮譽

中工表示，地標建築「陶朱隱園」再獲國際肯定，一樓大廳設計在倫敦設計獎（London Design Awards）中脫穎而出，榮獲最高榮譽「鉑金獎」。

現代Palisade旗艦休旅車登台 邀崔始源任品牌大使

全新王者旗艦休旅 The all-new PALISADE 20日正式在台上市，銷售價格258萬起，並邀請韓國人氣藝人崔始源擔任品牌大使，強化現代汽車在台灣市場的品牌形象。

阿祖級店王！士林夜市百年老屋每坪租金約5,600元 創租賃交易最老紀錄

台北市老屋不只房價有撐，精華地段租金也屢創新高。住商機構盤整近期實價資訊發現，士林區文林路一棟屋齡高達109年的店面，4月以每坪約5,600元出租，不僅創該路2019年以來單價新高，更成為台北市有紀錄以來屋齡最高的租賃交易。據了解，該店面為韓式拍貼機進駐。

阿祖級店王！士林夜市百年老屋創租金新高

實價揭露，士林區文林路一棟屋齡高達109年的店面，4月以每坪約5,600元出租，創該路2019年以來單價新高，也是台北市有紀錄以來屋齡最高的租賃交易。

住宅價格指數上升0.61％ 北市5月房市交易量增3.82％

台北市政府地政局公布今年5月實價登錄量價動態，5月全市交易量544件，較4月524件增加20件，增幅3.82%；交易總額190.97億元，較4月178.69億元增加12.28億元，增幅6.87%。住宅價格指數則為130.51，較4月129.72上升0.61%，較去年同期128.06上升1.91%。

華航、長榮航9月燃油附加費再漲

國際油價高檔震盪，航空燃油成本壓力持續，華航（2610）、長榮航（2618）9月將再調漲燃油附加費，長程線由每公斤51元調升至58元，短程線則由18元調高至20元，長、短程分別增加7元及2元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。