金色三麥不只賣啤酒！首推中式餐飲品牌「三麥茶樓」插旗大巨蛋

金色三麥（7757）首度跨足中式餐飲，推出全新品牌「三麥茶樓SUNMAI CHA」，並鎖定為旗下最具出海潛力的餐飲品牌。總經理葉淑芬20日表示，三麥茶樓以台灣料理為核心，從一開始即朝可複製、可連鎖方向規劃，首店將先在台北營運至少半年，目前已有業者主動接洽，順利的話最快2027年第1季開出第二店。

三麥茶樓為金色三麥首次跨足中式餐飲，首店進駐遠東Garden City大巨蛋6樓，將在8月22日開幕。首店面積120坪、規劃120席，目標平均客單價500元。品牌以「吃茶、喝茶、生活茶」為核心，定位當代台灣茶料理，將茶延伸至料理、湯品及調飲，主打茶湯釜飯、輕養生小燉湯、三部曲鐵觀音牛肉麵等料理。

葉淑芬表示，集團過去在規劃新品牌時，就希望與既有品牌做出區隔。旗下已有金色三麥、微兜等西式餐飲品牌，因此這次刻意不再發展西式餐廳，以避免品牌間形成內部競爭，因此首度切入中式餐飲，並以台灣在地食材及茶文化發展新的餐飲業態。

對於三麥茶樓後續展店，葉淑芬指出，希望首店至少在台北營運半年，先將產品及營運模式調整到位，再複製至其他據點。目前已有業者主動接洽，惟尚未簽約，也不急著快速擴張；若進展順利，最快2027年第1季有機會開出第二店，地點不限定台北，將視合適據點而定。

海外市場也是三麥茶樓未來發展方向。葉淑芬表示，集團過去曾思考將金色三麥餐廳推向海外，但既有餐點包含義大利麵等西式料理，到海外市場未必具有明顯優勢；相較之下，三麥茶樓代表台灣料理，且從品牌規劃之初就朝可複製、可連鎖方向發展，因此是目前旗下最有機會走向海外的餐飲品牌。

在餐飲品牌出海之前，金色三麥今年已先以精釀啤酒拓展美國市場。葉淑芬表示，精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」今年4月開始在美國華人超市上架，目前已鋪貨約50至60個銷售點，第一階段集中美國西岸，目前已拓展至東岸，在紐約也已能買到，並規劃今年底前進入德州市場。

目前金色三麥在美國上架約六至七款產品，主要選擇蜂蜜及水果口味。葉淑芬指出，當地傳統啤酒部分產品每瓶售價約0.99至1.5美元，金色三麥500毫升產品原價4.99美元、特價約3.99美元，價格帶明顯較高，主要鎖定精釀啤酒市場，目前銷售表現不錯。由於美國各州酒類規範不同，須逐州申請相關許可，市場拓展主要由代理商推進。

國內展店方面，金色三麥上半年已在嘉義耐斯廣場開出一家金色三麥，下半年預計再開二至三家店，其中高雄大港倉將導入全新「金色三麥Plus」店型，預計10月開幕；此外，中部另有微兜新店正在洽談，仍視相關時程而定。

葉淑芬表示，既有金色三麥店型多在150坪以上，但近年商場提供的店面面積愈來愈小，因此發展100坪以下的金色三麥Plus，提高據點選擇及展店彈性；另一方面，考量中南部消費者對在地餐點的需求，新店型也保留更多菜單調整空間。

金色三麥Plus將從既有菜單中精選約15道招牌料理，再依不同市場加入在地特色餐點，並提高數位及科技應用。首家高雄店將導入AI面板、機器人等科技，與消費者互動，並提供餐點及酒款推薦，藉由小坪數、在地化及數位化的新店型，拓展金色三麥後續展店空間。

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