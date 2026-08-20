和泰車：台灣新車市場估43萬輛 明年市況待觀察

和泰車發言人翁銘倫今天預估，今年台灣新車市場掛牌數，從原先預期的44萬輛小幅下調至43萬輛，和泰車代理包括TOYOTA、LEXUS及HINO等3大品牌，新車市場目標不變維持16.5萬輛，市占率可提升至38.4%。

展望目前市況及2027年台灣車市，翁銘倫表示，各品牌車廠陸續推出新車款，對於後續買氣相對樂觀，市況逐步回升，明年仍需審視大環境例如關稅、地緣政治風險是否淡化等因素，明年車市展望預期今年第4季可漸明朗。

觀察訂單狀況，翁銘倫指出，包括TOYOTA以及LEXUS等部分油電混合車款，仍有缺車狀況，主要是全球電池相對短缺，和泰車持續與廠家溝通，期盼接近年底可逐步解除。展望8月，和泰車評估8月新車市場規模2.8萬輛，TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約9600輛，市占率34.3%。

和泰車下午舉行法人說明會，展望今年台灣車市，翁銘倫指出，2000cc以下小客車貨物稅補助政策，加上預期美國對台關稅政策逐漸明朗，以及人工智慧（AI）產業鏈帶動整體經濟動能向上等正向因素助攻，不過國際地緣政治仍有不確定，以及國際油價上揚等變數，今年台灣新車掛牌數從原先預期的44萬輛，微幅下調至43萬輛，部分受進口車因素牽動，整體仍較2025年的41.4萬輛成長。

展望今年3大品牌挑戰目標，翁銘倫表示，維持今年初預估，包括TOYOTA、LEXUS及HINO等合計新車市場目標16.5萬輛，由於預期台灣新車掛牌微幅下調至43萬輛，市占率可提升至38.4%；其中TOYOTA今年度銷售目標維持13萬輛，LEXUS銷量目標2萬8500輛，HINO商用車以6600輛為年度目標。在大改款RAV4市況，翁銘倫說明，目前受訂量超過2.2萬輛。

觀察和泰車投資日本5家日野HINO經銷商營運，翁銘倫指出，自4月正式納入報表以來，5家經銷商獲利增加，第2季合計獲利達到新台幣2.22億元。

翁銘倫指出，和泰車投資5家日本HINO經銷商，涵蓋日本包括南關東、北海道、東北海道、宮城、福島等重要物流區域，售後服務收入穩定，共計57個據點、約2730名員工提供服務網絡。

法人問及旗下國瑞汽車反向回銷日本進展，和泰車指出，預計10月起國瑞汽車開始生產豐田（TOYOTA）Noah和Voxy車款，並回銷日本市場，若有更多需求，國瑞不排除擴大生產或增加回銷輛數。

和泰車7月自結合併營收新台幣300.43億元，創歷史單月次高；累計前7月自結營收1876.29億元，年成長13.51%，創同期新高。

和泰車上半年歸屬母公司業主獲利120.14億元，年成長49%，累計每股純益21.57元，其中第2季獲利75.85億元，年增85%，單季每股純益13.62元。