現代Palisade旗艦休旅車登台 邀崔始源任品牌大使

全新王者旗艦休旅 The all-new PALISADE 20日正式在台上市，銷售價格258萬起，並邀請韓國人氣藝人崔始源擔任品牌大使，強化現代汽車在台灣市場的品牌形象。

南陽實業總經理徐伯達表示，韓流持續席捲全球，現代汽車（Hyundai）近年在全球市場聲勢攀升，台灣總代理南陽實業也瞄準「韓流」帶動的品牌熱潮，積極加快新車導入腳步，今年將採「季季有新車」策略，持續引進具市場話題性的車款。

南陽實業執行副總詹醒昇

分析，現代汽車近年在台灣的銷售表現持續攀升，為滿足消費者對不同級距及車型的需求，今年加快新車布局，從入門電動車到大型旗艦休旅車，逐步擴大產品陣容。此次導入售價逾200萬元級距的The all-new PALISADE，不僅是產品線的重要升級，也被視為南陽實業在台灣市場推動品牌向上、強化產品策略的重要里程碑。

今年第1季，南陽實業先推出純電小車INSTER「Fun電小精靈」，上市後受到市場關注，全年銷售配額已全數售罄，展現國內消費者對現代電動車產品的接受度。第3季則持續擴充油電車產品布局，如今再以大型7人座旗艦休旅The all-new PALISADE進軍高階市場，形成從都會小型電動車到大型家庭休旅的完整產品布局。

The all-new PALISADE定位為現代汽車旗艦級大型7人座休旅車，主打大空間、豪華舒適與科技配備，鎖定家庭用車及高階休旅市場。南陽實業看好新車在台灣市場的發展，預估年銷售目標約600輛，期望透過新車導入進一步提升現代汽車在台灣消費者心中的品牌認知。

值得注意的是，為搭上韓流熱潮，南陽實業此次特別邀請韓國人氣藝人崔始源擔任品牌大使。崔始源20日現身Hyundai Palisade上市發表會，親切與現場民眾打招呼，也分享自己與現代汽車的連結。他表示，自己的父親在韓國長期以來一直都是現代汽車車主，他們全家人小時候也住在現代區，自己演練過現代高中，全家人對品牌相當熟悉，這次能夠擔任品牌大使，也讓他感到格外親切。

南陽實業表示，隨著韓國影視、音樂及文化在全球持續發酵，「韓流」不僅帶動娛樂產業，也逐漸延伸至汽車、科技與生活消費領域。現代汽車透過新世代產品設計、電動化及智慧科技布局，持續提升全球品牌能見度；南陽實業則將藉由新車一波接一波的導入，搭配品牌行銷及韓流元素，持續擴大台灣市場的成長動能。

徐伯達進一步指出，現代汽車今年在台灣採取「季季有新車」的策略，目的就是要讓消費者持續感受到品牌的新鮮度與產品競爭力。從INSTER到The all-new PALISADE，產品布局逐步往不同消費族群延伸，未來也將持續觀察市場需求，導入更多受到全球市場肯定的車款。

現代旗艦休旅 The all-new PALISADE 20日正式在台上市，邀請崔始源擔任品牌大使。記者黃淑惠／攝影

崔始源擔任現代旗艦休旅 The all-new PALISADE 品牌大使。記者黃淑惠／攝影

現代旗艦休旅 The all-new PALISADE 20日正式在台上市。記者黃淑惠／攝影

南陽實業總經理徐伯達（右2）、南陽實業執行副總詹醒昇（右1）瞄準「韓流」帶動的品牌熱潮，加快新車導入腳步。記者黃淑惠／攝影

全新王者旗艦休旅 The all-new PALISADE 邀請韓國人氣藝人崔始源擔任品牌大使。記者黃淑惠／攝影