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陶朱隱園「文房四寶」概念大廳 獲倫敦設計獎最高榮譽

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
陶朱隱園大廳。圖／中華工程提供
陶朱隱園大廳。圖／中華工程提供

中工表示，地標建築「陶朱隱園」再獲國際肯定，一樓大廳設計倫敦設計獎（London Design Awards）中脫穎而出，榮獲最高榮譽「鉑金獎」。

陶朱隱園大廳由新銳設計師 Tina Zou 操刀，中工表示，設計擺脫傳統豪宅追求金碧輝煌與奢華堆砌的窠臼，以中國傳統「文房四寶筆、墨、紙、硯」為設計核心，融合東方美學與人文底蘊，打造兼具文化深度與當代精神的迎賓空間。

300坪的大廳，向自然敞開，360度景致讓陽光與綠意自在流淌入室，隨著晨昏、四季變換，在空間裡寫下不同的光影，大廳與戶外自然生態庭園彼此交融，模糊了建築與自然的邊界。

向外望，是層疊綠意，回望室內，光影與藝術家具亦自成風景。人在景中，景隨人行，內外皆是風景，也讓回家成為一場與自然相遇的日常。

不同於將傳統文化符號直接置入空間，Tina Zou 將「筆墨紙硯」轉化為人與空間互動的體驗。「筆」是每一位走進陶朱隱園的住戶；「墨」是住戶生活的足跡；「紙」則是以雪白銀狐石材鋪陳的地坪。

住戶行走其上，猶如以自身為筆、以足跡為墨，日日書寫自己的生活篇章，讓靜止的建築隨人的移動與時間流轉，成為一幅持續創作的當代東方畫卷。

文房四寶中的「硯」，則以天然原石具象呈現。設計保留原石天然肌理與渾厚量體，形塑為大廳櫃台及藝術家具，如一方沉穩硯台落於白「紙」之上，在粗獷與細膩、自然與人工之間形成對話，呼應陶朱隱園與自然共生的建築精神。

透過「人為筆、足跡為墨、石地為紙、原石為硯」的設計哲思，Tina Zou 將文房四寶從傳統器物轉化為生活情境，讓住戶本身成為空間創作的一部分。大廳不再只是豪宅彰顯身價的門面，而是一處由自然、文化與生活共同書寫的當代人文場域。

中工表示，此次榮獲倫敦設計獎最高榮譽鉑金獎，不僅肯定陶朱隱園對東方文化的創新詮釋，也展現陶朱隱園從建築、生態到室內設計一以貫之的人文思考。當奢華不再只是珍稀材質的堆疊，而是自然的光、文化的厚度與生活留下的痕跡，陶朱隱園也以獨具辨識度的當代東方美學，讓世界看見這座藝術旋轉住宅的文化底蘊。

陶朱隱園 文房四寶 倫敦 設計

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