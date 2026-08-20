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台船環海：樂見政府推離岸風電中長程規劃 盼帶動產業發展

中央社／ 台北20日電
台船環海公司董事長曾國正。記者蘇健忠／攝影
台船環海公司董事長曾國正。記者蘇健忠／攝影

台船環海董事長曾國正今天表示，樂見政府推動離岸風電中長程規劃，期待新一期計畫盡快啟動，帶動產業發展。他指出，目前台灣在水下基礎、風機及海底電纜等建置量能仍不足，若要維持每年1.5至2.0GW的開發進度，至少需要2至3組完整施工團隊，盼各界持續投資強化本土海事量能。

台船環海董事長曾國正於「全能佈局・碳贏未來」論壇演講時表示，台船環海至今已承接8個國內風場安裝計畫，包括去年協助台電離岸風電2期計畫完成22座水下基礎安裝。

曾國正表示，樂見政府推動離岸風電中長程規劃，期待新一期計畫盡快啟動，讓開發商、供應鏈及海事工程能向前邁進，「當海事工程產業日益強大，就能成為支持低碳、淨零、AI及海洋產業開發的重要後盾」。

關於台灣離岸風電產業發展，曾國正認為，台灣離岸風電水下基礎、風機、海底電纜建置量能仍不足，若以每年開發1.5GW至2.0GW而言，需要2至3組完整施工團隊，目前台灣尚未有此量能，需加強投資強化。

台灣因受東北季風影響，離岸風電建置施工氣候窗多集中於4月至10月間，團隊無法全年施工。曾國正說，東北季風盛行期間不適合施工，但施工船機具抗浪性好、機動性高，施工季就能拉長，台船環海「環海翡翠輪」會抓緊每個施工期施作；若遇長期天氣不佳無法施作離岸風電工程，也會爭取亞太地區的油氣業務或進行離岸風電的運維工作。

台船環海擁有大型離岸風電工作船環海翡翠輪，已執行多項台灣離岸風電海事工程。曾國正說明，去年在中國以外的地區，依各型式離岸風機水下基礎安裝量統計分析，環海翡翠輪排名全球第4；若僅統計管架式（Jacket Type）水下基礎安裝量，則名列全球第1。

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