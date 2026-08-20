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安克攜台大醫院千人研究正式發表 瞄準OSA健檢市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

安克生醫（4188）20日表示，該公司與台大醫院歷時兩年，完成1,101人的前瞻性研究，結果顯示經免過夜的「安克呼止偵」判定為高風險並接受睡眠中心檢查者，94.8%確認患有OSA，研究成果近期刊登於知名國際呼吸醫學期刊《Respiratory Medicine》。

安克生醫與台大醫院合作開發的超音波智慧睡眠檢測系統「安克呼止偵」，已取得美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA的上市許可。該項智慧醫材具免過夜、無輻射及非侵入性的特性，透過雷射自動定位導引，讓超音波以標準化模式掃描受測者的上呼吸道，產生電腦超音波斷層影像，再由AI人工智慧進行分析，10分鐘即可完成睡眠呼吸中止症（Obstructive Sleep Apnea，OSA）風險評估。

台大醫院此次共納入1,101名一般健檢民眾接受檢測，其中323人被評估為OSA高風險；後續有97名高風險受試者轉介至台大睡眠中心，接受整夜睡眠多項生理檢查（PSG），結果94.8%確認患有OSA。研究結果顯示，超音波智慧睡眠檢測系統能成功從一般健檢族群中辨識出潛在OSA患者。

PSG是目前診斷OSA的標準工具，但需要過夜檢測，影響民眾檢測意願，也無法直接導入一般健檢。相較之下，「安克呼止偵」免過夜、約10分鐘即可完成檢測，可應用於健檢端進行精準篩檢，再依結果轉介接受進一步診斷與治療，建立健檢篩檢與後續轉介的分流模式。

更值得注意的是，肥胖雖是OSA常見風險因子，但研究發現，非肥胖者同樣可能罹患OSA。此次接受PSG並確診OSA的受試者中，部分無肥胖情形，顯示外觀沒有典型風險、BMI<24的民眾，是容易被忽略的OSA族群，凸顯將OSA篩檢導入一般健檢的應用價值。

安克生醫總經理李伊俐表示，此次研究進一步驗證「安克呼止偵」應用於健檢族群OSA篩檢的潛力。快速檢測的特性有助降低民眾接受檢測的門檻，透過在健檢端的擴大應用，可以找出更多潛在患者，有助「安克呼止偵」進一步拓展健檢市場

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