阿祖級店王！士林夜市百年老屋每坪租金約5,600元 創租賃交易最老紀錄

台北市老屋不只房價有撐，精華地段租金也屢創新高。住商機構盤整近期實價資訊發現，士林區文林路一棟屋齡高達109年的店面，4月以每坪約5,600元出租，不僅創該路2019年以來單價新高，更成為台北市有紀錄以來屋齡最高的租賃交易。據了解，該店面為韓式拍貼機進駐。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，商用市場的承租人，看的往往不是屋齡，而是該店面能帶來多少人流，因此只要卡位一線商圈的主要幹道，即便是百年老屋也成金店面。

觀察實價，文林路一處店面屋齡高達109年，面積15.6坪，4月以月租總價8.8萬元成交，換算每坪租金約5,600元，除刷新文林路近年來租金單價紀錄，更寫下北市有實價登錄以來租賃交易最老紀錄。

無獨有偶，另據統計，士林夜市商圈中正路235巷的一處店面，屋齡達61年，3月也以租金單價約6,100元成交，刷新中正路巷弄租金單價最高紀錄。

賴志昶指出，文林路、中正路皆位於士林夜市商圈，除有鄰近捷運劍潭站優勢，又或是商圈主幹道，長期有穩定人流，對業者而言，此類店面在商圈能見度高，因此無論屋齡高低，都能創造金流，因此能撐起較高租金單價，尤其在疫情後，觀光客群穩定回流，也讓此類精華區老屋，出現明顯的租金回升現象。