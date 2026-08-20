阿祖級店王！士林夜市百年老屋創租金新高

實價揭露，士林區文林路一棟屋齡高達109年的店面，4月以每坪約5,600元出租，創該路2019年以來單價新高，也是台北市有紀錄以來屋齡最高的租賃交易。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，商用市場的承租人，看的往往不是屋齡，而是該店面能帶來多少人流，因此只要卡位一線商圈的主要幹道，即便是百年老屋也成金店面。

觀察實價，文林路一處店面屋齡高達109年，面積15.6坪，4月以月租總價8.8萬元成交，換算每坪租金約5,600元，除刷新文林路近年來租金單價紀錄，更寫下北市有實價登錄以來租賃交易最老紀錄，據了解，該店面為韓式拍貼機。

另據統計，士林夜市商圈中正路235巷的一處店面，屋齡達61年，3月也以租金單價約6,100元成交，刷新中正路巷弄租金單價最高紀錄。

賴志昶指出，文林路、中正路皆位於士林夜市商圈，除有鄰近捷運劍潭站優勢，又或是商圈主幹道，長期有穩定人流，對業者而言，此類店面在商圈能見度高，因此無論屋齡高低，都能創造金流，因此能撐起較高租金單價，尤其在疫情後，觀光客群穩定回流，也讓此類精華區老屋，出現明顯的租金回升現象。

另依據實價，萬華區中華路一段一處屋齡約81年店面，空間約18.3坪，6月以每月總價19萬元出租，換算每坪租金約1.04萬元，創中華路2015年以來單價最高紀錄。同時，中正區衡陽路一處55年老屋，5月以每月租金單價約8,400元出租，同樣寫下衡陽路歷史新高。

住商不動產西門捷運加盟店店東劉家豪分析，西門商圈開發已久，可供商用物件供給有限，因此只要具備人流、面寬及曝光度等條件，租金行情不會隨屋齡同步折舊。

賴志昶提醒，北市老屋租金雖屢創新高，主要在於地段稀缺性，不代表所有高齡建物都能複製相同行情，尤其如要使用老屋，仍需特別檢視耐震、消防、管線等狀況，同時也需評估裝潢、修繕及租金成本，是否符合實際營業效益。

對房東而言，老屋雖坐擁精華地段，能有穩定租金現金流支撐，惟若建物缺乏妥善維護，仍可能折損其出租競爭力與未來轉手價值，有意入手此類老屋者仍需注意。