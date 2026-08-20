住宅價格指數上升0.61％ 北市5月房市交易量增3.82％

台北市老屋不只房價有撐，精華地段租金也屢創新高。住商機構盤整近期實價資訊發現，士林區文林路一棟屋齡高達109年的店面，4月以每坪約5,600元出租，不僅創該路2019年以來單價新高，更成為台北市有紀錄以來屋齡最高的租賃交易。據了解，該店面為韓式拍貼機進駐。

2026-08-20 14:55