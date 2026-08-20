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住宅價格指數上升0.61％ 北市5月房市交易量增3.82％
台北市政府地政局公布今年5月實價登錄量價動態，5月全市交易量544件，較4月524件增加20件，增幅3.82%；交易總額190.97億元，較4月178.69億元增加12.28億元，增幅6.87%。住宅價格指數則為130.51，較4月129.72上升0.61%，較去年同期128.06上升1.91%。
從交易量來看，台北市5月交易量較去年同期599件減少9.18%。各行政區中，有7區交易量較4月增加、5區減少，其中信義區增幅最大，較4月增加38.24%；文山區則減幅最大，較4月減少34.55%。
交易總額方面，台北市5月為190.97億元，較去年同期169.96億元增加12.36%。各行政區交易總額前三名依序為大安區28.57億元、信義區26.68億元及中山區23.90億元；萬華區則以6.47億元居最低，大安區與萬華區交易總額相差約3.42倍。
若觀察各行政區交易總額變化，信義區較4月增加125.34%，為增幅最大行政區；大安區則較4月減少35.96%，為減幅最大行政區。
住宅價格方面，115年5月全市住宅價格指數130.51，較4月上升0.61%，其中大樓住宅價格指數142.33，較4月141.20上升0.80%；公寓住宅價格指數113.73，較4月113.17上升0.49%；小宅住宅價格指數130.05，較4月129.10上升0.74%。
觀察北市、大樓、公寓及小宅住宅價格指數的月線、季線及半年線趨勢，均呈現上升。
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