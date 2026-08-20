華航、長榮航9月燃油附加費再漲

國際油價高檔震盪，航空燃油成本壓力持續，華航（2610）、長榮航（2618）9月將再調漲燃油附加費，長程線由每公斤51元調升至58元，短程線則由18元調高至20元，長、短程分別增加7元及2元。

星宇航空（2646）等國籍航空業者也將陸續跟進調整。

華航、長榮航8月中旬已因應燃油價格變化調高9月貨運燃油附加費，當時長程線調至每公斤51元、短程線18元。

此次9月再度調升，反映航空燃油成本仍處高檔，航空運輸為主的高價值、急件貨物，只要市場需求強，運價可以直接轉價油價。

尤其AI伺服器、半導體及電子零組件等高時效性貨物，對航空運輸需求仍具支撐，航空貨運市場的價格表現也持續受到關注。

航空業者表示，燃油附加費主要反映部分新增燃油成本，實際貨運價格仍受航線供需、艙位利用率及市場運價等因素影響。

隨著9月燃油附加費再調升，顯示出市場需求很強勁，航空貨運市場的成本支撐力道可望進一步浮現。