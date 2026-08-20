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台中租金補貼熱區出爐！大學城、科技城撐起租屋需求帶動西屯奪冠

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中租金補貼熱區出爐！大學城、科技城撐起租屋需求，西屯區租金補貼契約數居冠。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供
台中租金補貼熱區出爐！大學城、科技城撐起租屋需求，西屯區租金補貼契約數居冠。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供

內政部租金補貼政策台中人受惠最大！台灣房屋觀察內政部2026年上半年租補有效契約共計83.3萬件，其中台中市契約數18萬1,627件，高居全台第一，其次為新北市13萬件。

統計台中市前十大租金補貼熱區，以西屯區的2萬6,926件居冠，其次是北區2萬2,643件，中台灣唯一人口逾30萬的北屯區，以1萬7,811件排名第三；清水區、南區、太平區、沙鹿區及西區，契約數也都突破1萬件。

整體而言，台中市的租金補貼熱區，主要分布在74環線以內的市中心與海線地區。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，內政部的統計數據以租金補貼案件為基礎，而申辦租金補貼有所得上限，台中市一般家庭，平均每人每月所得應低於4.8萬元，新婚及育幼家庭應低於5.6萬元，若是夫妻雙薪家庭月收入9.6萬元以下，婚育家庭11.2萬以下，甚至年滿18歲大學生都有申辦機會。

依照勞保局資料，台中市平均月薪約4.1萬元來看，符合補貼門檻的租屋族比例應相當高，加上台中人口為全台第二，居住需求龐大，使台中市成為全台申辦租金補貼最踴躍的縣市。

綜觀台中市的租金補貼熱區，主要都有「大學城」或「科技城」的加持，以契約數第一的西屯區來說，轄區內有逢甲大學、僑光科大及東海大學等萬人大校，還有中科台中園區、台中產業園區等產業重鎮坐落，搭配便利的交通機能，形成穩定租屋需求，也帶動租金補貼的積極申辦。

而名列亞軍的北區，位處台中市中心，是中台灣人口密度最高的行政區，受限於腹地開發成熟，少有新案供給，不少民眾在等待購屋機會時，先暫時租屋居住，且北區亦有中國醫藥大學、台中科大、台灣體大等大專院校，使租屋需求居高不下。

台灣房屋北屯特區富譽特許加盟店東阮俊乾指出，人口最多的北屯區，契約數少於西屯區及北區，主要是北屯的新興重劃區開發活絡，近年低總價的2房、3房供給豐富，購屋選擇多，加上北屯房價比西屯區、北區便宜，民眾更有機會開除房東，自己買房自住，因此租屋熱度較西屯、北區低調。

觀察租金補貼案件的總價中位數，台中市整體為7,800元，其中房價親民的清水區，租金總價中位數達1萬2,000元，為全台中最貴；烏日區、潭子區等蛋白區，租金總價中位數也分別達1萬1,000元、1萬1,500元，台中租金總價中位數最高的前三名，通通不是蛋黃區，令人大感意外。

陳定中指出，清水、烏日、潭子等蛋白區，租屋客源以周邊產業園區的就業家庭為主，因此租補案件以整戶住宅為主，與大專院校密集的市中心相比，低總價學生套雅房占比低，導致租金中位數偏高。

加上蛋白區租賃物件，多為重劃區新穎大樓，租金比起市區中古屋甚至有過之而無不及，使蛋白區在租客結構及物件特色影響下，總價中位數超車蛋黃區。

2026年上半年台中市十大租金補貼熱區統計。資料來源：台灣房屋集團趨勢中心
2026年上半年台中市十大租金補貼熱區統計。資料來源：台灣房屋集團趨勢中心

台中 租金補貼 租屋

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