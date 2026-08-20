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巨大2025年永續報告書出爐 碳排大減4成創最高年度減量

中央社／ 台北20日電
巨大董事長劉湧昌。聯合報系資料照
巨大董事長劉湧昌。聯合報系資料照

自行車廠巨大機械今天發布2025永續報告書，其中溫室氣體盤查涵蓋集團100%營收範圍，主要營運據點「範疇一」與「範疇二」排放較基準年絕對減量40.03%，創歷年最高年度減量。

巨大指出，2025年再生能源占集團總電力比達19.6%，較2022年的7.4%大幅躍升，提前超越2030年18.5%的目標。

依溫室氣體盤查規範，將排放源依據控制權與產生來源，主要分為「範疇一」與「範疇二」2大類，「範疇一」是指公司自己燒燃料產生的直接排放，而「範疇二」是指公司買電所產生的間接排放。

巨大表示，集團透過製程優化、設備汰換、照明改善、太陽能導入及行為管理等措施，全年減排4571.51公噸二氧化碳當量；再生能源占總電力比達19.6%，提前達成2030年目標。

巨大集團也說明，2025年的永續績效包括有害廢棄物回收率由2022年的84%提升至98%，同時完成100%自有工廠及供應商據點生物多樣性風險篩檢，建立首個風險基線，並正式成為自然相關財務揭露先行者（TNFD Early Adopter）。

巨大說明，透過中水回收及雨水蒐集，全年回收水量達3.19億公升。在材料應用方面，再生鋁合金全年用量達2240公噸；輪胎產品累計導入47項海洋回收再生材料；集團旗下坐墊產品全面導入含再生材料方案，累計生產137萬顆。Giant台灣二手車銷售達1666台，Giant二手車認證計畫在台灣創造新台幣2034萬元營收。

打造可衡量的減碳進程方面，巨大指出，2025年巨大集團溫室氣體盤查涵蓋100%營收範圍，納入全球9座製造基地與15家銷售公司。台灣及中國據點「範疇一」與「

範疇二」排放較基準年絕對減量40.03%，創歷年最高紀錄，並規劃依循科學基礎減量目標倡議（SBTi）方法制定後續減碳路徑。

碳排 巨大 永續

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