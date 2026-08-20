郵輪旅客破119萬人 港務公司「強港航、興觀光、智管理、達永續」升級

全球郵輪市場持續復甦，臺灣港群再創佳績。今年度上半年全臺國際郵輪已有332艘次郵輪靠泊、旅客62.86萬人次，預估全年郵輪靠泊將達605艘次、旅客突破119.7萬人次，可望再創歷史紀錄，並將迎來麗思卡爾頓豪華郵輪「盧米娜拉號」、和平號郵輪「太平世界號」、探險郵輪「島嶼天空號」等20艘國際郵輪首航臺灣。

港務公司並以「強港航、興觀光、智管理、達永續」四大主軸逐步推動港群升級，並落實在核心本業、觀光發展、數位及淨零轉型等面向，全面提升臺灣港群競爭力。

港務公司表示，在鞏固核心本業發展上，持續強化港埠基礎建設及貨櫃營運量能，提升臺灣港群國際競爭力。高雄港近年營運成果備受國際肯定，不僅於世界銀行與標普全球（S&P Global）發布的全球貨櫃港口績效指數（CPPI）名列全球第17名，更於DNV全球貨櫃港口評比全球第9名。因應國際航運發展趨勢高雄港第三及第五貨櫃中心碼頭優化工程持續推進。

其中第五貨櫃中心79至81號碼頭預計於115年底全面啟用，導入自動化裝卸設備及智慧作業系統，可望大幅提升港口作業效率；臺中港37、38號重件碼頭於今年3月完工，持續厚植國家能源轉型基礎。

在觀光發展方面，結合各港在地資源與特色，積極推動郵輪及海洋觀光，打造多元港灣旅遊品牌。基隆港持續扮演臺灣國際郵輪母港核心角色，吸引麗星郵輪、地中海郵輪等國際郵輪品牌持續加碼布局，今年國際郵輪旅客人次可望首度突破100萬人次，創下歷史新高。

高雄港則積極吸引國際郵輪品牌布局母港及掛靠航線，串聯亞洲新灣區、港灣景觀及南臺灣觀光資源，打造南臺灣國際郵輪觀光樞紐，帶動港市共榮與區域觀光發展。此外，臺中港、澎湖港及花蓮港亦持續拓展郵輪航線及海洋觀光市場，帶動中臺灣、離島及東部地區觀光發展，為臺灣郵輪產業注入多元成長動能。

面對全球航運數位轉型浪潮，港務公司於115年上半年已完成全臺七大國際商港「堤口安全智慧偵測系統」建置，透過AI即時掌握船舶進出港動態，將傳統巡查提升為智慧主動預警，有效強化商港水域安全管理能力；同時規劃整合中央氣象署海氣象資料及相關情資，提升港口營運決策及防災應變能力。高雄港亦完成「船舶裝卸作業AI工安偵測應用」概念驗證（PoC），運用AI辨識人員防護裝備穿戴及作業動線，即時掌握作業風險，提升港區安全管理及營運效率。此外，港務公司成立「AI推動執行委員會」，逐步打造以數據驅動、智慧決策、安全高效為核心的智慧港口，提升港群營運效能與永續競爭力。

在淨零轉型方面，高雄港及基隆港郵輪高壓岸電設施分別預計於115年底及116年第一季完成，屆時全臺商港高壓岸電設施將達16座，可有效降低船舶靠港期間碳排放。此外，配合交通部分階段推動海運替代燃料加注策略，發展生質燃油加注，導入LNG及甲醇，長期朝氫、氨能等零碳燃料布局，逐步建立臺灣港群多元替代燃料加注能力。今年下半年將優先在高雄港推動生質燃油加注；另配合中油公司天然氣第七接收站完工供氣期程，同時辦理加注招商並提供LNG加注服務，逐步建構符合國際航運趨勢的綠色港口環境。

港務公司表示，面對全球航運市場變化、供應鏈重組及國際淨零轉型趨勢，港口競爭已由傳統裝卸服務逐步朝向智慧營運、永續發展及多元服務能力。未來將持續整合港群資源、深化智慧治理、推動綠色轉型，打造安全、智慧、低碳且具韌性的國際港群，讓臺灣港口不僅是全球供應鏈的重要樞紐，更是帶動觀光發展、產業升級及能源轉型的關鍵力量，讓世界從港口看見臺灣。