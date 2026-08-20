全球郵輪市場復甦 台灣今年郵輪旅客估破119.7萬人次創新高

全球郵輪市場持續復甦，台灣港群郵輪表現也再創佳績。台灣港務公司表示，2026年上半年全台國際郵輪已有332艘次靠泊，帶來62.86萬人次旅客，全年預估郵輪靠泊量將達605艘次、旅客突破119.7萬人次，有望再創歷史新高；今年也將迎來包括麗思卡爾頓豪華郵輪「盧米娜拉號」、和平號郵輪「太平世界號」、探險郵輪「島嶼天空號」等20艘國際郵輪首航台灣。

港務公司表示，面對全球航運市場復甦、供應鏈重組及國際淨零轉型趨勢，港口競爭已從傳統裝卸服務，逐步延伸至觀光、智慧營運及永續發展。港務公司以「強港航、興觀光、智管理、達永續」為四大主軸，從港埠建設、郵輪觀光、AI智慧應用及綠色轉型等面向推動港群升級，全面提升台灣港口國際競爭力。

在港埠建設方面，高雄港近年營運表現獲國際肯定，在世界銀行與標普全球（S&P Global）公布的全球貨櫃港口績效指數（CPPI）排名全球第17名，另在DNV全球貨櫃港口評比中排名全球第9名。因應國際航運發展，高雄港第三、第五貨櫃中心碼頭持續優化，其中第五貨櫃中心79至81號碼頭預計2026年底全面啟用，導入自動化裝卸設備及智慧作業系統，可望提升港口作業效率；台中港37、38號重件碼頭則已於今年3月完工，持續強化國家能源轉型所需港埠基礎。

郵輪觀光方面，港務公司持續串聯各港在地特色與觀光資源，拓展郵輪及海洋觀光市場。其中，基隆港持續扮演台灣國際郵輪母港核心角色，吸引麗星郵輪、地中海郵輪等國際品牌加碼布局，今年國際郵輪旅客人次可望首度突破100萬人次。

高雄港則積極爭取國際郵輪品牌布局母港及掛靠航線，結合亞洲新灣區、港灣景觀及南台灣觀光資源，打造南台灣國際郵輪觀光樞紐；台中港、澎湖港及花蓮港也持續拓展郵輪航線與海洋觀光市場，帶動中台灣、離島及東部地區觀光發展。

智慧港口建設也持續推進。港務公司表示，2026年上半年已完成全台7大國際商港「堤口安全智慧偵測系統」建置，透過AI即時掌握船舶進出港動態，從傳統人工巡查進一步升級為智慧主動預警，強化商港水域安全管理；後續也將整合中央氣象署海氣象資料及相關情資，提升港口營運決策與防災應變能力。

高雄港另已完成「船舶裝卸作業AI工安偵測應用」概念驗證（PoC），利用AI辨識人員防護裝備穿戴及作業動線，即時掌握潛在作業風險。港務公司並成立「AI推動執行委員會」，逐步建構數據驅動、智慧決策及安全高效的智慧港口。

淨零轉型方面，高雄港及基隆港郵輪高壓岸電設施預計分別於2026年底及2027年第一季完成，屆時全台商港高壓岸電設施將達16座，可降低船舶靠港期間碳排放。港務公司也將配合交通部海運替代燃料政策，逐步發展生質燃油、LNG及甲醇等替代燃料，長期布局氫能、氨能等零碳燃料。

其中，2026年下半年將優先在高雄港推動生質燃油加注；配合中油天然氣第七接收站完工供氣期程，也將同步辦理LNG加注招商，逐步建立符合國際航運趨勢的多元替代燃料供應能力。

港務公司表示，未來將持續整合港群資源、深化智慧治理及推動綠色轉型，打造安全、智慧、低碳且具韌性的國際港群，讓台灣港口不僅成為全球供應鏈重要樞紐，也進一步發揮帶動觀光、產業升級及能源轉型的功能，提升台灣港群在全球航運市場的能見度與競爭力。