多國祭貿易管制措施 業者：下半年 PVC 市況可望改善

台塑（1301）、華夏（1305）、大洋（5907）等聚氯乙烯（PVC）業者日前均表示，PVC產品第3季、下半年有望受惠於多國針對相關產品祭出的進口管制措施，市場競爭環境可望改善，帶動市況逐步回溫。此外，第3季將迎接部分終端消費性產品需求旺季，加上上游原料乙烯價格有撐，將有助支撐PVC第3季價格表現。

近年全球PVC市場受到中國大陸產能增加、出口競爭加劇等因素影響，價格表現承壓。隨各國陸續針對PVC產品祭出反傾銷、反補貼調查及進口限制措施，市場供需結構可望逐步調整，有助降低低價產品對市場價格的壓力。

台塑先前表示，印度為保護其國內PVC產業，自7月24日至明年1月24日止，實施6個月最低進口PVC價格限制，各國出口到印度PVC價格不得低於每噸766美元，中國大陸電石法PVC將無法低價出口印度，有利支撐亞洲PVC價格。

華夏日前也指出，近期多國陸續祭出政策，強化PVC產品進口管制，包括泰國、韓國針對中國PVC產品展開反傾銷稅（ADD）調查，巴基斯坦則針對美國PVC產品調查，英國亦對亞洲PVC產品啟動調查；印度除密集對中國產品展開反補貼調查外，也自7月24日起實施PVC進口限價措施。

業內認為，隨主要市場陸續提高PVC產品進口門檻，相關政策可望推升中國PVC出口價格，有助亞洲及非中國業者拓展銷售，同時改善市場競爭秩序。

大洋也表示，下半年中國雖有取消出口退稅措施，但出口量仍持續創新高，各國政府紛紛祭出反傾銷調查，以保護國內PVC產業。依據目前國際局勢，市場陸續淘汰老舊產能後，應能使供需狀況逐步趨於平衡。