富豪不一定快樂？專家解密幸福計算公式：控制欲望才能放大幸福

錢越多 消費期望要越低

每個人都希望成功，而在成功的背後，隱藏著人類對財富和名譽的欲望。特別是在資本主義社會中，成功與金錢間有著密不可分的深厚關係。

無論是找到比別人更好的工作或獲得晉升，還是事業蓬勃發展、一帆風順，在我們所說的各種成功中，幾乎都與金錢緊密相連。

然而，賺得越多，真的就越幸福嗎？如果金錢的多寡和幸福的大小成正比，那麼世界上最幸福的人，理應是那些腰纏萬貫的富豪們，但我們都知道，事實卻並非如此。

人生中有一樣東西與金錢同等重要，那就是「期望值」。它可以說是我們用來衡量自己如何接受當前狀況的專屬標準。就像人很難節制自己對金錢的欲望一樣，期望值這個標準也同樣難以控制。

也就是說，隨著金錢和成功的層級越高，反而期望值越低的人，才更有可能過上幸福的人生。但遺憾的是，當一個人獲得越大的成功，擁有的金錢越多時，期望值的標準就會等比成長。

這正是擁有巨額財富的財閥，卻未必最幸福的原因所在。

幸福可以計算嗎？

幸福這種主觀感受可以用數字計算嗎？金錢和幸福，以及這兩者的關係雖然不是可以實際計算的概念，但是我們可以利用資產價格的原理，建立一個類似的公式來檢視。

也就是說，將擁有的金錢（成功）除以當前的期望值，所得出的結果就是幸福。將此公式簡單表示如表4-19。

▼ 表4-19 計算幸福感受的公式。 人生的幸福＝錢（成功）÷ 期望值

遺憾的是，多數人只顧著分子的數值，也就是「金錢（成功）的規模」。當然，我並不是說這不對，朝著金錢和成功努力是人類自然的欲望，這種欲望也是推動世界發展的原動力。

然而，為了得出幸福的最大值，就必須同時付出努力，讓自己的眼界與金錢的多寡相互匹配。舉例來說，中頭彩之後，生活反而變得不幸的故事並不少見。

理由是什麼？這是因為他們沒能控制住比暴增的資金規模，還要大上無數倍的期望值（欲望），最終導致了災難性的後果。

能規畫未來的人更幸福

那麼，我們該如何為人生的幸福找到金錢與期望值之間的適當平衡？雖然很抽象，但最確切的答案就是對當前生活抱持感恩之心，並適度規畫未來。

感謝的態度可以讓人看到自己現在所擁有的東西，也有助於我們僅憑已擁有的事物，就能好好經營人生。

當然，若想變得更幸福，努力和行動以獲得更多金錢的態度也有必要，但更重要的是，我們必須領悟並理解自己當前所擁有事物的價值。

另外，制定未來計畫能幫助我們適當的調整期望值。一般來說，做生意的人比領月薪的上班族賺更多錢，在一般企業工作的上班族，賺得錢也會比低階公務員多。

那麼，他們所感受到的幸福大小也和薪水高低一樣嗎？

絕非如此，在人生的穩定感和幸福感方面，領薪水的上班族反而感受高於做生意的人，公務員又比上班族感受更深。 （本文摘自大是文化出版《結婚還沒想好，但我想賺錢：不婚與不生世代必學的「一人經濟」金錢管理術。該租還是該買房？怎麼賺到被動收入？小錢變大錢。》，作者：金炅必）

原因並不是未來他們相對能擁有更多金錢，而是因為即使錢不多，他們也擁有保障（職場和退休金），並因此可以制定未來的計畫。

這個原理適用於所有人。無論未來如何不確定，對於能夠規畫未來的人來說，分子（金錢）會是一個更為穩定的數值，而分母的數值（期望值）自然就會降低。

如果能根據不同情況適當調整期望值，那麼無論人生中遇到的成功是大是小，都將感受到足夠的滿足感和成就感。

人生中，有時需要為追求成功而氣喘吁吁全力奔跑，但同時也別忘了，珍惜此刻陪伴在身邊的人、珍視當下的自己並心懷感恩。

為了真正的人生幸福學會自我節制、主動調整眼界，是每個人都不可或缺的。