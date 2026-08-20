Joeman豪宅遭爆是事務所「實價揭省了700萬元」 專家：得不償失

網紅Joeman近期遭前女友蕭伊爆料，感情與財務爭議持續延燒，近日又有民眾向媒體爆料，指Joeman位於新莊副都心的知名豪宅「遠雄九五」，權狀標示為「一般事務所」，疑涉及將辦公空間作為住宅使用。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，「遠雄九五」2-25樓主要規劃為事務所，價格通常較一般住宅低，但如果經主管機關查證確有違規使用，可依相關法規裁處6萬元至30萬元罰鍰，並要求限期改善、恢復原核准用途。

根據實價資料，Joeman是在2021年以8480萬元購入「遠雄九五」中高樓戶，含四車位面積共171坪，每坪單價約60.6萬元，實價上並註明主要用途為辦公用。

觀察同一年2021年「遠雄九五」其他交易資料，當年共有50筆交易，其中僅有二筆是住家用，均位於27樓，成交單價，有一戶67.4萬，另一戶為66萬元。

如果扣掉樓層價差來算， Joeman買一般事務所，會比買一般住宅，一坪便宜6萬元左右，大約是打九折。以Joeman所買房子扣掉車位，面積約126坪來算，大約便宜750萬元。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，雖然一般事務所比較便宜，但是購屋人若將一般事務所當作住宅使用，除了可能面臨社區人員流動較複雜、出入人口較多等居住品質問題，更重要的是可能衍生法律風險。

依相關規定，若經主管機關查核認定有違規使用情形，可能面臨新台幣6萬元至30萬元罰鍰，並被要求限期改善或恢復原核准用途；若未依期限改善，後續甚至可能遭連續處罰。

莊思敏表示，新莊副都心以行政、商業及產業發展為主要定位，區內約4成土地屬於商業區，因此建商在規劃推案時，多會配置一定比例的非住宅或商業用途產品，有的在同一棟大樓，有的則是把一般事務所獨立分開一棟。

她表示，由於一般事務所相對便宜，不少民眾會抱持「關起門來，政府不會知道」的僥倖心態，但人算不如天算，如果開箱室內豪華裝潢、在家直播，或是有人進入屋內後檢舉，都可能被相關單位盯上。

莊思敏提醒，購買辦公室或其他非住宅用途產品，除了比較價格，更應事先確認物件的合法使用用途及相關規範，若違規使用遭查處，屆時增加的額外時間成本與金錢成本，反而得不償失。