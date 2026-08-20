uniopen 生活服務平台再升級！8月起推出功能聊天生活圈

統一企業集團持續深化數位生活布局，uniopen生活服務平台再升級，自8月起再推出全新功能聊天生活圈，不只能一對一訊息即時分享、收回訊息，還能加入各類主題生活圈，隨時接收專屬資訊，甚至不定時放送好康優惠活動，加入uniopen會員生活圈就能加入主題群組聊天、邀請好友再免費送聊天禮。

uniopen生活服務平台集結聊天、主題圈、健康、地圖等多元功能，讓會員可在站內滿足一日生活所需，打造專屬生活圈，並結合OPENPOINT點數生態系，深化全方位數位生活入口，會員在同一平台即可享有跨品牌、多元服務整合體驗。自8月起再新增聊天生活圈全新功能，提供更完整服務。

即日起至9月30日，只要於uniopen聊天功能中分享「好友聊天禮」給朋友，對方就可收到一張麥香紅茶300ml好康券，可至全台7-ELEVEN門市免費兌換。每位會員都可以分享給五位好友，限時限量，換完為止。除了可以跟好友使用聊天生活圈分享生活大小事，還能加入各類主題生活圈。

即日起至10月4日加入「統一獅主題圈」，就可於活動期間參加驚喜集氣，每場前10,000名完成集氣隊友，就能免費獲得1 點OPENPOINT，熱血追滿每一場拿更多！同時還可透過「比賽選單」了解每場賽事資訊，以及點進「官方資訊」選單獲取球員和啦啦隊員社群資料。九月起更新增「即時賽事」功能，球迷可於主題圈中了解賽事即時比分等資訊，喜愛統一獅的會員們千萬不能錯過。